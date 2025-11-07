Periodista del New York Times destroza nueva camisa de la Selección de Costa Rica: ‘Me recuerda las cortinas de mi escuela’

La Federación Costarricense de Fútbol y Adidas anunciaron este miércoles 5 de noviembre la nueva camisa de la Selección de Costa Rica, que de inmediato dividió opiniones: desde elogios de algunos aficionados hasta una durísima crítica de un periodista del New York Times.

La sección deportiva de ese prestigioso medio estadounidense, llamada The Athletic, realizó un sondeo entre sus escritores para que rankearan las nuevas camisetas, que ya algunos países están presentando de cara al próximo Mundial 2026. Y eso incluye selecciones que todavía no están clasificadas, como Costa Rica.

Los periodistas se concentraron exclusivamente en indumentaria de la marca Adidas, que viste a muchas representaciones nacionales, entre ellas la Tricolor.

Como parte del ejercicio, tenían que elegir la mejor y la peor. Y justificar su respuesta, como en los exámenes del cole.

Uno de los periodistas, de nombre Carl Anka, escogió en primer lugar la de México, que le recuerda al diseño del Mundial de Francia 98, inspirado en motivos aztecas.

Esta es la nueva camisa de la Selección de México, con decorados aztecas. (Federación de México /Federación de México)

Como la peor, eligió la de Alemania, que remite a las alas de águila de la Eurocopa de 1988. “Tal vez se vea mejor ya en movimiento, pero no crea la misma atmósfera que tantos uniformes brillantes de Alemania han hecho en el pasado”, razonó.

Todo se torció para Costa Rica cuando llegó el turno del periodista Matt Slater.

“Es terriblemente espantosa (bloody awful en el original) y me recuerda las cortinas de mi escuela primaria”, empezó su diatriba.

Pero no se detuvo ahí: “Si los diseñadores solo tenían para trabajar hojas, tucanes y sonrisas en rojo, azul y rosado, el resultado final es lo que es”, remató el agudo Matt.

El periodista ni siquiera quiso poner a la de Costa Rica como la peor, bajo el parámetro de cuál es la que menos captura la esencia del país. Luego de destrozar la camiseta tica, se ensañó con la de Italia: “La ‘tradición’ no se encontró con la ‘innovación’. Parece que varios camiones le pasaron por encima. Tenían un clásico y lo volvieron a cocinar”, indicó. Así que en realidad nos fue bien con la reseña de Costa Rica.

Esta es la nueva camiseta de Italia, que también genera comentarios divididos. (Footy Headlines/Footy Headlines)

Pero ese no fue el único comentario negativo que obtuvo la Tricolor. Otra de las periodistas del Times, Coaimhe O’Neill, también eligió la camisa tica como la peor.

Primero dijo que su favorita era la de México y también le dio mención honorífica a la de Gales. Después se devolvió a la Concacaf y se declaró “intrigada” con la nueva camisa de la Sele.

“Es una ilusión óptica en la que la veo de una forma y pienso que está bien; entonces la veo de nuevo y cambio de opinión. Definitivamente gana el premio a la más brillante y la de combinación de color más intrigante.

“Mientras la veo, parezco la mujer del meme que está haciendo álgebra, porque hay tanto que descifrar entre los colores y el patrón. Aún cuando lo hagan mal, al menos es un intento de algo, supongo”, dijo al final para matizar un poco su opinión.

Así se veía la periodista del New York Times tratando de descifrar la camisa de la Selección de Costa Rica, según su propia descripción. (Archivo/Archivo)

Así que mientras echa a andar por tiendas y comercios, y mientras la Selección se alista para estrenarla en los cruciales partidos de noviembre (al menos el que será en casa contra Honduras), la nueva camisa de Costa Rica ya es noticia en otros lugares del planeta.