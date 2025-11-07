Estrellas del Real Madrid y Barcelona se acercan a Costa Rica

Iker Casillas está cerca de Costa Rica. El histórico portero español del Real Madrid se encuentra a unos 900 kilómetros del territorio nacional.

Probablemente, Pepe, Guti, Steve McManaman y Fernando Sanz, entre otros exmadridistas, así como figuras del Barcelona como Javier Saviola, Ludovic Giuly y Carles Puyol, también estén cerca de nuestro país.

Casillas fue el primero en arribar a El Salvador para el esperado encuentro entre las leyendas del Real Madrid y el Barcelona, que se jugará el sábado en el estadio Jorge “Mágico” González.

Ese compromiso también se disputará en Costa Rica, en el INS Estadio de La Sabana. El evento ya cuenta con el aval del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que desde mediados del mes pasado publicó en su página oficial de Facebook que dicho espectáculo deportivo posee autorización oficial.

Llegada de Íker Casillas a El Salvador 🇸🇻⚽️ pic.twitter.com/SbJ7kal0rZ — Los Ex del fútbol (@losexdelfutbol) November 6, 2025

Esta actividad reunirá a muchos de los nombres más gloriosos que han vestido las camisetas blaugrana y merengue, en un amistoso entre dos de los clubes más populares del mundo.

De acuerdo con la información del MEIC, el cotejo se llevará a cabo el 7 de febrero de 2026, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional de La Sabana.

Nombres como Luís Figo, Roberto Carlos e Iker Casillas han participado con los merengues, mientras que los catalanes han puesto en cancha a futbolistas de la talla de Carles Puyol, Rafa Márquez y Ronaldinho.

Iker Casillas es una de las figuras que jugará el sábado el clásico español en El Salvador. Se espera que también esté en febrero en Costa Rica. (Cafproductions)

Los detalles de este clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en suelo nacional se brindarán el martes de la próxima semana, en una conferencia de prensa donde se informará sobre el precio de los boletos y las exfiguras del Madrid y del Barcelona que estarán en La Sabana.

Iker Casillas, campeón del mundo con España en 2010 y ganador de tres Champions League con el Real Madrid, es considerado uno de los mejores porteros de la historia.

Su llegada a El Salvador generó gran expectativa entre los aficionados, que lo recuerdan por su liderazgo, reflejos felinos y protagonismo en los momentos más gloriosos del club blanco.

Al estar en suelo salvadoreño y formar parte de esta actividad, se presume que el legendario guardameta también estará en Costa Rica en febrero del próximo año.