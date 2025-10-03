Leyendas del Real Madrid y del Barcelona jugarán en Centroamérica: estos son los detalles del partido

El clásico de leyendas entre Barcelona y Real Madrid llegará a El Salvador con estrellas históricas.

El próximo sábado 8 de noviembre, El Salvador será sede de un duelo cargado de historia y emociones.

Leyendas del FC Barcelona y del Real Madrid se enfrentarán en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Nacional Jorge El Mágico González, en la capital San Salvador.

El encuentro forma parte de la gira internacional del conjunto Barça Legends, dirigido por el exjugador Albert Ferrer. Este será el segundo compromiso de la temporada para el equipo catalán, tras haber jugado en Abuya, Nigeria, el pasado 25 de octubre.

El juego comenzará a las 7 p. m. hora local (3 a. m. del domingo en Europa Central).

Estos son los precios para ver el clásico de leyendas

La organización reveló los precios de las entradas este martes. Las localidades disponibles son:

General: $65

$65 Zona oriental: $115

$115 Tribuna alta: $165

$165 Tribuna baja: $275

El boleto de tribuna baja incluye acceso exclusivo al entrenamiento abierto del equipo Barça Legends. Los boletos están disponibles en el sitio funcapital.com.

Quiénes jugarán: las figuras confirmadas

Por el lado del Barcelona, los confirmados son Carles Puyol, Andrés Iniesta y el brasileño Romário, quien participará por segunda vez con las Leyendas tras su debut la temporada anterior.

El marfileño Touré Yaya también formará parte del equipo. Jugó con el club entre 2007 y 2010, donde consiguió dos ligas, una Copa del Rey y una Champions League.

Del lado del Real Madrid, ya se anunciaron nombres como Iker Casillas, Marcelo, Luis Figo y Guti, todos con una destacada trayectoria en la historia del club blanco.

