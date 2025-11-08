Puro Deporte

¡Orgullo de Costa Rica! Selección de Parasurfing gana tres medallas en Mundial en Estados Unidos

Los integrantes de la Selección de Parasurfing lograron viajar al Mundial gracias a su esfuerzo económico y al apoyo de patrocinadores

Por Juan Diego Villarreal
Selección Nacional ParaSurfing Dariel Meléndez, Quinto lugar 7 de noviembre del 2025 Fotografía: Sean Evans
La Selección Nacional de ParaSurfing se dejó tres medallas en el Mundial de la especialidad, que se realizó en California, Estados Unidos. (La Nación/Fotografía: Sean Evans)







