Puro Deporte

¿Qué dijo Raúl Pinto que no le gustó para nada a la afición de Alajuelense?

Estas son las declaraciones emitidas por Raúl Pinto luego del primer pulso entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Juan Carlos Rojas y Raúl Pinto se saludaron antes del primer partido de la final de segunda ronda entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClásico NacionalApertura 2025Alajuelense vs SaprissaSaprissa vs AlajuelenseFinal Apertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.