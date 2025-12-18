¿Qué dijo Raúl Pinto que no le gustó para nada a la afición de Alajuelense?

Juan Carlos Rojas y Raúl Pinto se saludaron antes del primer partido de la final de segunda ronda entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Acababa de terminarse el primer clásico de la final de segunda ronda, en el que el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense empataron 2-2. En la zona mixta posterior al juego, el vicepresidente segundo del club, Raúl Pinto, brindó unas declaraciones que no cayeron bien en el liguismo.

El directivo dijo que Alajuelense respondió bien después de encajar una anotación, porque marcó dos goles y que después Saprissa empató.

“Yo creo que el equipo dijo ‘mejor nos quedamos así y llevémoslo a nuestro estadio y ahí vamos a hacer la diferencia”, expresó Raúl Pinto.

Recordó que cuando volvió a la directiva de la Liga y reapareció públicamente en la Recopa, que Alajuelense se la ganó a Herediano en Cartago, le hablaban de que la institución rojinegra estaba en crisis, y que ante eso, respondió: “Aquí se acabó la crisis”.

“Ganamos la Recopa, después ya ganamos la Copa Centroamericana y ahora vamos empatados y llevamos el partido a nuestro estadio. Y todavía nos quedan dos oportunidades más. Yo creo que la Liga está haciendo lo que debió haber hecho hace tiempo”, comentó.

Después de eso, el periodista Keishmer Gómez le consultó si cree que ante la posibilidad de que Alajuelense consiga este campeonato, podrían venir más títulos en fila para el club.

“Téngalo por seguro que por lo menos tres como mínimo (...), porque volvimos a lo que éramos nosotros, nuestra identidad y ya yo creo que tenemos ocho, diez o doce jugadores que van de abajo para arriba y eso es lo más importante que puede tener una institución”, respondió Raúl Pinto.

Esas son las palabras que no cayeron para nada bien en el liguismo, tras recordar que en algún momento, Agustín Lleida dijo algo similar y no pasó; pero principalmente porque el propio Óscar “Macho” Ramírez ha levantado el cartelón de pies en la tierra a lo largo del semestre.

Instantes después, el presidente de la Liga, Joseph Joseph, recibió esta consulta: Dice don Raúl que si ganan este, ganan tres seguidos, ¿qué opina usted?

Con cara de asombro, Joseph Joseph dijo: “No, no... Creo que hay que tener un poco de mesura, y por ahora enfocados en el sábado”.

Mientras que en redes sociales, muchos liguistas dejaron ver que no les gustó eso que dijo Raúl Pinto. Por ejemplo, en X (antes Twitter), se pueden leer reacciones así:

- @Valeny: “Las palabras de Raúl Pinto no me representan como aficionado que soy de la Liga. Mesura, paso a paso, partido a partido. Solo queda uno”.

- @Vivan los vinitos: “Lo dicho por Raúl pinto no representa a ningún liguista, nadie piensa eso”.

- @villegasjuank14: “Ese no es el sentir de todos, mesura y respeto para el rival que tenemos. Vamos día a día”.

- @gersonsolis: “Nada se puede asegurar, en el fútbol no todo está escrito”.

- @fexcr: “Eso no se dice. Anulo cualquier mufa”.

- @jcespedes171281: “Los mismos que dijeron que si ganaba uno venían 5 seguidos; soy manudo pero no hay que ser fanático ciego tampoco”.

- @zcdiego2803: “No señor, la falta de humildad nos ha llevado al abismo de la humillación. Por comentarios así es que nos cuesta tanto. No me representa y sé que al ‘Macho’ menos. Vamos LDA”.

- @chris_now19: “El ‘Macho’ calmando las cosas y él sale a decir tonterías”.

¿Qué más dijo Raúl Pinto?

Raúl Pinto apuntó que se siente confianza para el sábado, porque considera que el equipo ha crecido mucho en este semestre.

¿Este es el año de la Liga? “Totalmente, ustedes han visto el equipo, cómo reaccionó cuando íbamos perdiendo. Lástima que nos empataron, pero ahora vamos a nuestro estadio, con nuestra gente”.

Alajuelense registra siete clásicos sin perder, con un saldo de tres victorias y cuatro empates.

“Óscar ha mentalizado bien al equipo para trabajar la parte emotiva del jugador y llega aquí (Tibás) tranquilamente, sin ningún problema”.

Para él, la clave de esta Liga actual es que define y que el grupo está unido. Incluso, le recuerda a aquel equipo rojinegro que en gestión ganó el tricampeonato.

“Había mucha gente de corazón manudo y eso es lo más importante, eso es lo que están sacando estos muchachos hoy”, añadió.

En cuanto al “Macho”, Raúl Pinto comentó que es el mismo, “el trabajador, el minucioso, el que busca los detallitos, todo eso, es el mismo”, concluyó.

La final de segunda ronda se encuentra 2-2 y el partido de vuelta será este sábado, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Si persiste la paridad, habría tiempos y penales, en caso de ser necesario. Si Alajuelense gana, se proclamaría campeón nacional. Y si Saprissa consigue una victoria, forzaría a que este campeonato se extienda a dos partidos más, en una gran final.

