‘Me gustó más el primero’: La sorpresiva confesión de Kenyel Michel tras su joya ante Saprissa

Kenyel Michel tomó el balón fuera del área, encaró una marca, cortó hacia el centro y sacó un remate de pierna izquierda que se metió en el ángulo derecho de Esteban Alvarado. Esa diana significó el 1-1 momentáneo entre manudos y morados, en el duelo que terminó 2-2.

El remate fue una verdadera joya; el gol provocó aplausos, pero para Michel no fue su mejor diana, ya que él cree que fue más lindo el tanto que le marcó a Saprissa en el Morera Soto, en octubre pasado.

Michel es una de las figuras rojinegras del torneo y, de hecho, disputa sus últimos partidos con esa camisa, porque su ficha ya fue vendida al Minnesota United de la MLS, equipo al que se integrará en 2026.

“Me gustó más el primer gol que hice contra ellos en nuestra casa, contento de poder ayudar para un buen resultado. Estoy muy feliz, estoy disfrutando de cada minuto, porque no sé cuándo volveré a jugar con la Liga”, aseguró luego del duelo contra Saprissa.

Kenyel reveló que, de momento, no trata de pensar en Estados Unidos.

“Solo queda trabajar más fuerte, vamos paso a paso. Estamos comprometidos con lo que queremos, que es ser campeones. Ahorita estoy concentrado en la final”, acotó.

Michel dijo que la Liga saldrá con todo por el resultado el sábado a las 7 p. m.

“En los entrenamientos trato de enganchar hacia adentro y pegarle; por dicha ahora que salió el movimiento pude anotar. Estamos centrados en el sábado, vamos a ir por ese resultado”, finalizó.