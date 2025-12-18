Puro Deporte

Uno a uno: Calificación de los jugadores de Saprissa y Alajuelense en primer clásico de la final

Los integrantes de Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, bajo la lupa, en el primer juego de la final

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
Saprissa vs LDA
Los capitanes Mariano Torres y Celso Borges se fajaron en la disputa de un balón en el primer clásico de la final entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Mayela Lopez/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseSaprissaClásico NacionalApertura 2025Final Apertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.