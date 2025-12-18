Uno a uno: Calificación de los jugadores de Saprissa y Alajuelense en primer clásico de la final

Los capitanes Mariano Torres y Celso Borges se fajaron en la disputa de un balón en el primer clásico de la final entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense ofrecieron un clásico con goles (2-2), muy bueno, con tensión y emociones, alimentando la expectativa total para lo que pueda pasar el sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Allí se sabrá si Alajuelense levanta su estrella 31, o si la “S” logra que el desenlace de este campeonato se extienda a una gran final.

Recuerde que en caso de que persista el empate, habría tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario.

Deportivo Saprissa

Esteban Alvarado (6): Se vio muy mal en el gol de Alejandro Bran y la afición en la Cueva se lo reprochó. Al final, salvó en una contra de Anthony Hernández que era la victoria para la Liga.

Sebastián Acuña (8): Recortó el primer intento de la Liga en una contra, metió un pase venenoso y pegó una bola en el palo.

Kendall Waston (7): Atento para no tener problemas con Kenyel Michel, hasta donde pudo. Aplicado.

Óscar Duarte ( - ): Se lesionó en el minuto 16 y no pudo continuar en el partido. Salió en camilla, con las manos en el rostro, entre lágrimas.

Gerald Taylor (6): Llega primero que Ronaldo Cisneros en un intento de contra. Velocidad a prueba.

Joseph Mora (6): No tomó la mejor decisión en un remate débil al cuerpo de Washington Ortega.

Fidel Escobar (8): Estuvo muy libre en la etapa inicial. Empató el juego con un remate de media distancia.

Mariano Torres (8): Intentó guiar a su equipo y recuperaba balones sin problemas. Asistió a Fidel Escobar.

Gerson Torres (6): Cayó y reclamaba penal, pero el VAR dijo no.

Warren Madrigal (6): Cabeceó desviado después de un buen servicio de Sebastián Acuña. Después se perdió otra ocasión.

Orlando Sinclair (8): Laborioso y peligroso. Y fue el anotador del gol con el que se abrió el marcador, con un frentazo.

Kenay Myrie (8): Entró en el minuto 18, como relevo del lesionado Óscar Duarte. Y ayudó en defensa y ataque.

Ariel Rodríguez (7): Ingresó en el minuto 57 en lugar de Warren Madrigal y trató de darle fuerza ofensiva a su equipo.

Nicolás Delgadillo (-): Ingresó en el minuto 85.

Marvin Loría (-): Ingresó en el minuto 85.

Liga Deportiva Alajuelense

Washington Ortega (7): Muy seguro en su regreso después de la lesión, pero se vio mal en el gol de Fidel Escobar.

Fernando Piñar (7): Colabora en rechazos, también comete una falta fuerte. Buen duelo con Joseph Mora.

Alexis Gamboa (8): Líder en defensa, ratificando en la final su buen nivel durante el semestre.

Guillermo Villalobos (8): Atento en las coberturas, cortó un avance y salió jugando. Muy afanado.

Rónald Matarrita (7): Le costaba el partido y tenía problemas en los duelos. Asistió a Alejandro Bran.

Alejandro Bran (8): No era su mejor partido en labores defensivas, pero estaba ahí para otra cosa. Su primer remate de lejos fue el segundo gol de la Liga en el partido.

Celso Borges (7): Hizo lo que le correspondía cuando la Liga aguantaba y luego metió el pase para el golazo de Kenyel Michel. Ayudó a la reacción inmediata de los rojinegros.

Kenyel Michel (9): Pedazo de gol, al ángulo de Esteban Alvarado, apenas tres minutos después de que Saprissa abrió el marcador.

Jeison Lucumí (7 ): Colaboró mucho en defensa y después fue parte del cambio de reacción para atacar.

Ronaldo Cisneros (7): Tuvo buenas intenciones buscando a Kenyel Michel. También sacó un remate fuerte, pero desviado.

Joel Campbell (5): Ayudó en labores defensivas, pero le costó el partido.

Anthony Hernández (7): Hace de las suyas con piernas frescas. Se perdió el tercer gol. Peligroso.

Creichel Pérez (6): Intentó colaborar, pero el partido le costó.

Aarón Salazar (6): Fue un cambio para ayudar en labores defensivas.

Doryan Rodríguez (6): Llegó a jugar en punta de ataque, pero no tuvo tanta participación.

Santiago van der Putten: (-): Entró ya en tiempo de reposición.

