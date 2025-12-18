Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, hace un llamado a la mesura

Mariano Torres enfrentó la marca del delantero de Alajuelense, Lucumí, quien buscó quitarle el esférico.

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, hizo un llamado a la mesura luego del 2-2 que sacó el equipo ante Saprissa en la ida de la final de segunda ronda.

El jerarca manudo reflexionó sobre el resultado, el cual la mayoría del liguismo ve como un marcador muy positivo de cara a la vuelta en el Morera Soto, el próximo sábado a las 7:00 p. m.

“Estamos pensando en ganar el siguiente partido, enfocados en el sábado. Hay que tener mesura”, recalcó.

Joseph mencionó que el duelo fue bueno; de hecho, hasta tuvo autocrítica por el primer tiempo que hizo la Liga, en el que recibió un gol, aunque la reacción llegó hasta el final de la primera parte.

“El partido fue bonito; el primer tiempo no fue tan bueno”, dijo.

Sobre la vuelta, Joseph añadió lo que espera:

“Espero que hagamos un gran juego, que demos todo en la cancha y que mostremos una buena versión. Ahora el objetivo es ganar”, finalizó el jerarca, que busca su primer título nacional como presidente de la junta directiva rojinegra.