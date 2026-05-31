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Policía detiene a 416 personas en Francia por enfrentamientos tras final de Champions

París concentra la mayoría de los arrestos en una noche marcada por incendios, actos vandálicos y enfrentamientos aislados con la Policía

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Por Europa Press y AFP
Agentes de la Policía Republicana de Seguridad (CRS) detienen a un aficionado del Paris Saint-Germain durante las celebraciones por la victoria del club en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante Arsenal, en los Campos Elíseos de París, Francia, este 30 de mayo de 2026. Foto: AFP / Romeo Boetzle.
Agentes de la Policía Republicana de Seguridad (CRS) detienen a un aficionado del Paris Saint-Germain durante las celebraciones por la victoria del club en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante Arsenal, en los Campos Elíseos de París, Francia, este 30 de mayo de 2026. Foto: AFP / Romeo Boetzle. (ROMEO BOETZLE/AFP)







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