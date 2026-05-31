Policía detiene a 416 personas en Francia por enfrentamientos tras final de Champions

Agentes de la Policía Republicana de Seguridad (CRS) detienen a un aficionado del Paris Saint-Germain durante las celebraciones por la victoria del club en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante Arsenal, en los Campos Elíseos de París, Francia, este 30 de mayo de 2026. Foto: AFP / Romeo Boetzle.

París, Francia. La policía francesa detuvo a 416 personas durante los violentos enfrentamientos que estallaron cuando miles de aficionados celebraban la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, informó el ministro del Interior de Francia.

Unas 280 de las detenciones tuvieron lugar en París, anunció el ministro del Interior, Laurent Nunez, quien calificó los disturbios, en los que resultaron heridos siete agentes de policía, como “absolutamente inaceptables”.

Horas antes, las fuerzas de seguridad habían informado de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París y recogido por medios como ‘Le Parisien’ o ‘Le Monde’.

Miles de aficionados salieron a las calles para festejar el triunfo del conjunto parisino frente al Arsenal en la final disputada en Budapest, pero parte de las celebraciones han desembocado en episodios de violencia y daños materiales.

En los Campos Elíseos se concentraron hasta 20.000 personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También registraron importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

Durante la noche, un agente de Policía resultó herido, un quiosco fue incendiado y varios vehículos sufrieron desperfectos. Asimismo, varios grupos de individuos intentaron aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades informaron igualmente de una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas han irrumpido en la vía antes de ser desalojadas.

Aficionados del Paris Saint-Germain celebran la victoria de su equipo en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante Arsenal, en la Plaza del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, en París, Francia, este 30 de mayo de 2026. Foto: AFP / Lou Benoist. (LOU BENOIST/AFP)

En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas fueron contenidas por la Policía tras la retirada de barricadas improvisadas.

La Prefectura señaló además que durante los dispositivos de seguridad fueron incautadas 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos o morteros pirotécnicos.

También se han registrado actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

Los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera se registraron lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas.

Ante el riesgo de altercados, el Ministerio del Interior había desplegado con carácter preventivo a 22.000 policías y gendarmes en todo el país, incluidos unos 8.000 efectivos en París y su área metropolitana.

“Nuestra responsabilidad es garantizar a todos una celebración pública pacífica y totalmente segura”, había señalado previamente la Prefectura de Policía, que insistió en sus instrucciones de “capacidad de respuesta, compromiso y firmeza”.