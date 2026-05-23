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Francia prohíbe el ingreso del ministro israelí Itamar Ben Gvir por trato a pasajeros de flotilla hacia Gaza

París anunció la prohibición de ingreso contra el ministro israelí después de que difundiera imágenes de integrantes de la Flotilla de la Paz arrodillados y maniatados

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Por El Universal / México / GDA
Las acciones de Itamar Ben Gvir no cayeron bien ni fuera ni dentro de Israel.
Las acciones del ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir no cayeron bien y además siete países exhortan a Israel a frenar la expansión de las colonias. (afp/afp)







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