Francia prohíbe el ingreso del ministro israelí Itamar Ben Gvir por trato a pasajeros de flotilla hacia Gaza

Las acciones del ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir no cayeron bien y además siete países exhortan a Israel a frenar la expansión de las colonias.

Francia prohibió el ingreso a su territorio del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, después de la difusión de un video en el que aparecía humillando a integrantes de la Flotilla de la Paz rumbo a Gaza, según informó la agencia EFE.

El anuncio fue realizado este sábado por el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien confirmó que Ben Gvir tiene desde ahora prohibida la entrada a territorio francés.

“Desde hoy, Itamar Ben Gvir tiene prohibido entrar en territorio francés. Esta decisión responde a sus actuaciones incalificables contra ciudadanos franceses y europeos pasajeros de la Global Sumud Flotilla”, escribió Barrot en sus redes sociales.

El video muestra al ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, fustigando a los activistas maniatados. (Captura/Cuenta de X de Itamar Ben-Gvir)

El jefe de la diplomacia francesa cuestionó además la utilidad de la flotilla, al señalar que este tipo de acciones “no producen ningún efecto” y generan una carga adicional sobre los servicios diplomáticos y consulares. Sin embargo, defendió la protección de ciudadanos europeos involucrados.

“No podemos tolerar que ciudadanos franceses puedan ser amenazados de esa manera, intimidados o agredidos, menos aún por un responsable público”, añadió Barrot.

La decisión francesa llega tras la difusión, el miércoles pasado, de un video compartido por Ben Gvir en el que se observa a integrantes de la flotilla arrodillados y maniatados mientras sonaba el himno nacional israelí, una escena que generó críticas tanto dentro como fuera de Israel.

Incluso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó públicamente el gesto y lo calificó como “contrario a los valores y las normas de Israel”.

Barrot recordó además que Ben Gvir acumula “una larga lista de declaraciones y acciones agresivas”, así como presuntas incitaciones al odio y la violencia contra los palestinos. El canciller francés señaló que se suma al ministro de Exteriores de Italia en la petición para que la Unión Europea estudie sanciones contra el ministro israelí.