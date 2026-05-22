Siete países exhortan a Israel a frenar la expansión de las colonias

Un niño palestino se encuentra de pie frente a un automóvil destruido y una vivienda calcinada tras un presunto ataque de colonos israelíes en la aldea de Deir al-Hatab, al este de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel.

Roma, Italia. Siete países exhortaron este viernes a Israel a dejar de extender sus colonias en Cisjordania, condenaron la violencia de los colonos y advirtieron a las empresas de construcción que se presentan a licitaciones.

La iniciativa fue lanzada por parte de Italia, Francia, el Reino Unido y Alemania, y luego se sumaron Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

“Llamamos al gobierno israelí a poner fin a la expansión de las colonias y de sus poderes administrativos, a garantizar que los colonos responsables de actos de violencia rindan cuentas de sus actos y a investigar las denuncias dirigidas contra las fuerzas israelíes”, señalan los países en un comunicado conjunto.

También recuerdan que “las colonias israelíes en Cisjordania son ilegales”.

“Durante los últimos meses, la situación en Cisjordania se ha deteriorado significativamente. La violencia de los colonos ha alcanzado niveles sin precedentes”, señala el comunicado.

“Las políticas y prácticas del gobierno israelí, en particular la continuación del refuerzo del control israelí, comprometen la estabilidad y las perspectivas de una solución de dos Estados”, añade.

Los países piden asimismo “levantar las restricciones financieras impuestas a la Autoridad Palestina y a la economía palestina”.

“Nos oponemos firmemente a aquellos, incluidos miembros del gobierno israelí, que abogan por la anexión y el desplazamiento forzoso de la población palestina”, prosigue el comunicado.

Israel aprobó en agosto de 2025 el proyecto E1, que dividirá en dos la Cisjordania ocupada y pondrá en peligro toda continuidad territorial de un eventual futuro Estado palestino.

La licitación para construir 3.400 viviendas en una zona de 12 km² situada al este de Jerusalén fue publicada en diciembre por la Autoridad de Tierras de Israel.

La ONU, la Unión Europea y numerosos dirigentes han pedido a Israel que renuncie a este proyecto.

“Las empresas no deberían presentarse a licitaciones de obras de construcción en E1 ni en otros proyectos de asentamientos”, advirtió la nota al alertar sobre las “consecuencias jurídicas y de reputación derivadas de su participación en la construcción de asentamientos”.