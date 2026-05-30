PSG vs. Arsenal: Hora y canal para ver la final de la Champions League

París Saint-Germain y Arsenal protagonizan un partido imperdible este sábado 30 de mayo, a partir de las 10 a. m. (hora de Costa Rica), en la esperada final de la Champions League. Uno de los dos clubes festejará con la “Orejona” en mano, en el Puskás Aréna de Budapest.

Los “gunners”, subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club que se adueñe de la Champions.

Pero el PSG, actual campeón, tiene la firme convicción de ser el segundo club de la era de la Champions League en revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.

Luego de albergar la final de la UEFA Europa League en 2023, la cita más importante del calendario futbolístico europeo llega por primera vez a Hungría y a su capital.

Este es el balón que se usará en la final de la Champions League entre PSG y Arsenal. (FRANCK FIFE/AFP)

¿Dónde puedo ver la final de la Champions League? Copiado!

La final de la Champions League entre PSG y Arsenal podrá verse en Costa Rica y los demás países de Centroamérica a través de ESPN. Además, también estará disponible en la aplicación Disney+.

¿Por qué esta vez la final de la Champions League será más temprano que de costumbre? Copiado!

Según detalló la UEFA en su sitio web, la final de la Champions League será más temprano que en años anteriores con el único propósito de mejorar la experiencia general de la jornada para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada.

Ousmane Dembele y Joao Neves se sintieron cómodos en el reconocimiento del PSG al Puskás Aréna de Budapest, donde se jugará la final de la Champions League. (FRANCK FIFE/AFP)

Esto pasaría en caso de empate... Copiado!

Si al final del tiempo reglamentario el marcador está empatado, se procederá con tiempos extra. Y si se presenta el escenario de un marcador igualado tras la prórroga, vendrían los lanzamientos desde el punto de penal.

El show previo a la final de la Champions League Copiado!

The Killers estará a cargo del show inaugural previo a la final de la Champions League.

Cuando se dieron a conocer detalles sobre el espectáculo que está preparado, The Killers y David Beckham aparecieron en un nuevo cortometraje titulado “The Race Begins”.

La trama cinematográfica sigue al cantante Brandon Flowers y a Beckham en una divertida carrera de alto riesgo para llegar al partido más esperado de la temporada.

Los premios para el campeón de la Champions League Copiado!

El trofeo de la UEFA Champions League mide 73,5 centímetros de altura y pesa 7,5 kilogramos.

“Todo el mundo en el mundo del fútbol está deseando tenerlo en sus manos”, afirma su creador, Jürg Stadelmann.

What colour will the ribbons be? 💝#UCLfinal pic.twitter.com/kxvMFYpGbK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026

Los ganadores también obtendrán el derecho a jugar contra los ganadores de la UEFA Europa League 2025/26 en la Supercopa de la UEFA 2026.

También recibirán una plaza automática en la fase liga de la Champions League 2026/27, si no se han clasificado a través de su competición nacional.

Un reto para Daniel Siebert en la final de la Champions League Copiado!

🏆 Daniel Siebert is relishing the biggest night of his refereeing career so far.



⚽ The German official will take charge of Saturday's #UCLfinal in Budapest, his first UEFA competition final.



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El PSG en Budapest Copiado!

El Arsenal en Budapest Copiado!