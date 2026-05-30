PSG vs. Arsenal: Hora y canal para ver la final de la Champions League

PSG y Arsenal se enfrentan este sábado en la esperada final de la Champions League, en horario atípico

Por Fanny Tayver Marín
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París Saint-Germain y Arsenal protagonizan un partido imperdible este sábado 30 de mayo, a partir de las 10 a. m. (hora de Costa Rica), en la esperada final de la Champions League. Uno de los dos clubes festejará con la “Orejona” en mano, en el Puskás Aréna de Budapest.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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