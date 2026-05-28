Vea la inusual hora y dónde seguir por TV la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

Excompañeros en el FC Barcelona, Luis Enrique al mando del PSG y Mikel Arteta, del Arsenal, se enfrentarán en la final de la Champions League 2026.

Sus caminos han sido totalmente diferentes. El Paris Saint-Germain llega como el campeón defensor de la Champions League, en busca de su segunda ‘Orejona’ de forma consecutiva, mientras que el Arsenal apenas disputará su segunda final de Champions, tras perder hace 20 años ante el Barcelona.

PSG y los Gunners se medirán este sábado en Budapest, Hungría, por el título de clubes más importante de Europa, en un horario inusual para el continente americano, que deberá estar desde muy temprano atento al esperado compromiso.

Al frente estarán dos técnicos españoles que han revolucionado el balompié del Viejo Continente y que han forjado una carrera exitosa con sus clubes. Luis Enrique, con el PSG, está a punto de conquistar su tercer título consecutivo, mientras que Mikel Arteta alcanzó la gloria con el Arsenal al proclamarse campeón de la Premier League inglesa tras 22 años.

A pesar de haber compartido vestuario en el Barcelona y de haberse formado ambos como entrenadores bajo la influencia de Pep Guardiola, cada uno ha forjado su propio camino, según indica una publicación de la AFP.

El técnico asturiano del conjunto galo, de 56 años, y el estratega vasco, de 44, han sabido desvincularse lo suficiente de las enseñanzas de Guardiola para desarrollar su propia filosofía de juego o adaptarla a los futbolistas con los que han contado en sus diferentes etapas en los banquillos.

Con un juego electrizante, vertical y ofensivo, de rápidas transiciones y concediendo mayor libertad de acción y movimiento a sus jugadores, Luis Enrique —campeón de la Champions con el Barcelona en 2015— hizo historia al darle al PSG su primera Liga de Campeones.

El extécnico del FC Barcelona, la Roma y la selección de España está a punto de convertirse en el cuarto entrenador en levantar tres ‘Orejonas’, junto a Bob Paisley, Zinedine Zidane y el propio Guardiola, aunque todavía quedaría a dos títulos del récord que posee Carlo Ancelotti.

Arteta también ha hecho historia con los Gunners al conquistar la Premier League por primera vez desde 2004 y llevarlos a su segunda final de la máxima competición europea de clubes.

Pese a estos éxitos, Arteta ha recibido críticas por su estilo defensivo, su conservadurismo y, según algunos, por el excesivo recurso a la pelota parada para generar ocasiones de gol. Una opinión que no comparte Luis Enrique.

La final de la Champions League de la temporada 2025-2026 se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Inaugurado en 2019, el estadio tiene una capacidad para 67.215 espectadores.

¿A qué hora se jugará el Paris Saint-Germain vs. Arsenal?

El compromiso está pactado para las 6 p. m., hora de Budapest, Hungría.

En América, estos son los horarios para seguir el partido:

9 a. m. en Estados Unidos (PT)

10 a. m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (MT)

11 a. m. en Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT)

12 p. m. en Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

1 p. m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay

¿Dónde ver el juego en Costa Rica y Centroamérica?

En Costa Rica y el resto de Centroamérica, el compromiso se podrá ver por la cadena internacional ESPN, a través de su canal ESPN, así como en la plataforma Disney+.