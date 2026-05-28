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Vea la inusual hora y dónde seguir por TV la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

La final de la Champions League se disputará este sábado 30 de mayo en Budapest, Hungría, en un horario totalmente inusual

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Por Juan Diego Villarreal
(COMBO) This combination of pictures created on May 27, 2026 shows Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique (L) applauding the fans at the end of the UEFA Champions League semi-final second leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Borussia Dortmund, at the Parc des Princes stadium in Paris on May 7, 2024, and Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta applauding the fans following the English Premier League football match between Arsenal and Burnley at the Emirates Stadium in London on May 18, 2026. Paris Saint-Germain (PSG) face Arsenal in the UEFA Champions League final football match on Maz 30, 2026 in Budapest. (Photo by MIGUEL MEDINA and Glyn KIRK / AFP)
Excompañeros en el FC Barcelona, Luis Enrique al mando del PSG y Mikel Arteta, del Arsenal, se enfrentarán en la final de la Champions League 2026. (MIGUEL MEDINA GLYN KIRK/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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