Pérez Zeledón empata en casa y deja ir el liderato por un estrecho margen

Encuentro entre Pérez Zeledón y Puntarenas en el Apertura 2025 (Prensa Pérez Zeledón).

Pérez Zeledón dejó escapar el triunfo en casa ante Puntarenas FC, y aunque sigue en la parte alta de la tabla, perdió la opción de asumir el liderato en solitario.

Fue un encuentro marcado por la lluvia, que obligó a detener el encuentro durante 45 minutos.

Como uno de los apuntes que deja el partido, Esteban Cruz debutó con Puntarenas FC; el canterano de Liga Deportiva Alajuelense se encuentra a préstamo y utilizó la número 99.

A los 5 minutos, un tiro de esquina porteño fue el primer acercamiento peligroso al área que defendió Bryan Segura.

Para los 10 minutos, la lluvia hizo aparición de manera intensa, lo que causó mayores pausas en el encuentro debido a la dificultad para manejar el balón, incluso en una grama sintética como la del estadio Municipal de Pérez Zeledón.

A los 19 minutos, un remate esquinero de Jefferson Rivera desde fuera del área puso el 1-0 a favor de Pérez, y tan solo 2 minutos después, el aguacero obligó a la árbitra Marianela Araya a suspender el encuentro.

Tras aproximadamente 45 minutos, la cancha drenó el agua y permitió la reanudación del encuentro a las 4:10pm.

Nelson Andrade estuvo cerca de empatar el encuentro para Puntarenas a los 24 minutos, con un remate que se fue apenas por arriba del arco.

A los 36, Kliver Gómez remató cerca de la media cancha, tiro que tomó por sorpresa a Bryan Segura, para poner el 1-1.

En el resto de la primera parte no hubo ninguna oportunidad importante. Ese período inicial terminó con 2 remates directos, 8 faltas y 1 tarjeta amarilla. Para los porteños fueron 1 remate directo, 4 faltas y 2 tarjetas amarillas; pocos disparos, muestra de que la lluvia puso un freno.

Para el inicio de la segunda parte, Pérez Zeledón realizó el primer cambio: entró Abner Hudson por Gustavo Méndez.

En el minuto 53, el jugador José Leiva cometió una fuerte entrada que le costó la segunda amarilla, lo que dejó al Puerto con 10 jugadores.

Tras otra dura acción contra Puntarenas, el entrenador César Alpízar se quejó con todo y se ganó la tarjeta amarilla en el minuto 57. El partido estaba caliente.

Los banquilos se movieron; Fabricio Alemán ingresó junto a Christopher Solano, en el bando local, mientras que los naranja recurrieron a la experiencia de Daniel Colindres y el olfato goleador de José Pablo Córdoba. Sin embargo, ya el marcador no se movió más.

Al 96 finalizó el encuentro 1-1, y combinado con la victoria del Cartaginés 2-0 ante San Carlos, el liderato absoluto se les escapa a los sureños por diferencia de gol.