Puro Deporte

¿Hay partido entre Pérez Zeledón y Puntarenas después de la suspensión por lluvia?

Tras la anotación de los Guerreros del Sur a los 19 minutos, partido entre Pérez Zeledón y Puntarenas se vio interrumpido

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Fuertes lluvias obligan a la suspensión del encuentro entre Pérez y Puntarenas
Fuertes lluvias obligaron a la suspensión del encuentro entre Pérez y Puntarenas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pérez ZeledónPuntarenas FCDeportes
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.