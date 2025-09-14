¿Hay partido entre Pérez Zeledón y Puntarenas después de la suspensión por lluvia?

Fuertes lluvias obligaron a la suspensión del encuentro entre Pérez y Puntarenas.

El encuentro entre Pérez y Puntarenas se vio afectado por una fuerte lluvia que obligó a la árbitra Marianela Araya a suspender temporalmente el juego.

La lluvia comenzó a los 10 minutos del compromiso, que se inició en el estadio Municipal de Pérez Zeledón a las 3 p. m., y en menos de 10 minutos imposibilitó la continuidad.

Después de aproximadamente 45 minutos de espera, la lluvia disminuyó y a partir de las 4:10 pm fue posible reanudar el compromiso.

El marcador se encuentra 1-0 a favor de los Guerreros, gracias a un remate de Jefferson Rivera desde fuera del área, que puso el 1-0 al minuto 19. Dos minutos después se dio la suspensión.

Este partido es esencial para Pérez Zeledón, ya que de ganarlo o empatar, se harían con el primer lugar del Apertura 2025.