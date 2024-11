Panamá vs. Costa Rica en vivo: Canal y hora del partido donde la Selección buscará el milagro

La Selección de Costa Rica visita a su similar de Panamá este lunes 18 de noviembre a las 8 p. m., en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, en el partido definitivo de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Los canaleros tienen una ventaja de 1-0 en la serie, luego del penal convertido por José Fajardo el jueves anterior en el Estadio Nacional, en La Sabana.

A pesar de todas las dudas generadas por la Tricolor en su última presentación, las diferencias que refleja el trabajo de un proceso bien desarrollado en Panamá y lo que pasa en la Selección Nacional, a lo interno del grupo consideran que la serie no está perdida.

La “Sele” necesita un gol para meterse de nuevo en la pelea, y desde esa óptica, pareciera que cualquier cosa puede pasar en la lucha por el pase a las semifinales de la Liga de Naciones y la clasificación a la Copa Oro.

Al analizar todo el contexto, se refleja que la tarea no es fácil para Costa Rica, tomando en cuenta que Panamá arrastra seis triunfos consecutivos ante los ticos.

“Es cierto que en los últimos cuatro años Costa Rica no ha superado a Panamá, pero sabemos que para estar entre los cuatro mejores de este torneo hay que ganar, porque no nos alcanza el empate”, comentó el técnico interino de la Selección Nacional, Claudio Vivas.

Pensándolo fríamente, la “Sele” necesita más que un milagro en territorio canalero. Sin embargo, no se puede obviar que por tradición, el fútbol costarricense tiene la característica de ser muy emocional y que cuando más complicada parece la situación, sucede lo impensado.

Claudio Vivas prometió cambios en todo sentido, en el partido definitivo entre Panamá y la Selección de Costa Rica, en Ciudad de Panamá. (Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde puedo ver el partido Panamá vs. Costa Rica? Copiado!

El partido entre Panamá y Costa Rica pactado para las 8 p. m. se verá exclusivamente por Canal 7, al poseer los derechos de transmisión.

Recuerde que en este en vivo de nacion.com encontrará la previa, las principales incidencias, y que una vez concluido el encuentro, en este mismo artículo hallará el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el juego en Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM).

El único camino de la Selección de Costa Rica es ganar Copiado!

Panamá tomó en Costa Rica una ventaja de 1-0, en una serie donde el gol de visita aplica como criterio de desempate. Ante eso, el único camino de la “Tricolor” es ganar, y si lo hace por más de un gol, mucho mejor, logrando una verdadera hazaña.

Si el partido de esta noche termina en tiempo regular con un triunfo de la “Sele” por 0-1, la serie se empataría 1-1 en el global. Con ese escenario, habría tiempos extra. Y penales en caso de ser necesario.

Con un empate por cualquier marcador avanzaría Panamá, lo mismo pasaría si se da un nuevo triunfo del equipo de Thomas Christiansen.

“Hay que arriesgar, sabemos que estamos en desventaja, que tenemos que darle vuelta a la serie y no nos alcanza con un gol. Igual, no podemos pensar en el segundo gol sin anotar el primero, además, será clave mantener el cero en nuestro arco.

”Repito, si hay que arriesgar, lo voy a hacer, porque está en mi ADN, tengo el plantel y las variantes. Dependerá de mi capacidad y de mi toma de decisiones, junto a mi cuerpo técnico, para definir qué equipo sale, qué estrategias realizar y cómo arriesgar”, expresó Claudio Vivas.

Jeyland Mitchell habilitado para jugar Copiado!

El mismo Claudio Vivas creía que no podría contar con Jeyland Mitchell para el partido en Ciudad de Panamá por acumulación de amarillas, pero el viernes pasado, la Concacaf aclaró que las tarjetas se borraron después de la fase de grupos, así que el futbolista del Feyenoord tiene altas posibilidades de ser titular este lunes.

¿Qué pasará después de este partido con Claudio Vivas? Copiado!

“En lo que respecta a mi puesto, es algo que no me preocupa, lo que me importa son estos jugadores que están acá y que se logre clasificar y estar en Copa Oro. Este es un grupo que solo ha perdido tres partidos en el año y ha ganado más choques de los que ha empatado.

”Si se analizan los juegos ganados y perdidos, Costa Rica fue mejorando, pero eso no es suficiente y lo que queremos es sacar esta serie y avanzar”, respondió Claudio Vivas.

Árbitros mexicanos en partido Panamá vs. Costa Rica Copiado!

El árbitro central mexicano César Ramos impartirá justicia en el partido Panamá vs. Costa Rica, asistido por Alberto Morin y Marco Bisguerra. Víctor Cáceres será el cuarto árbitro. Erick Miranda estará en el VAR, con Óscar Macías.