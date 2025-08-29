Puro Deporte

Padre de jugador brasileño fue condenado a 14 años por doble homicidio

Sebastião Tomé Gomes, padre del jugador Felipe Anderson, enfrentó nuevo juicio por hechos ocurridos en 2015

Por O Globo / Brasil / GDA
Padre del futbolista brasileño Felipe Anderson fue condenado por atropellar a dos personas durante un conflicto sentimental.
Padre del futbolista brasileño Felipe Anderson fue condenado por atropellar a dos personas durante un conflicto sentimental. (IG fanderson/ O Globo /IG fanderson/ O Globo)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

