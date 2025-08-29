Padre de jugador brasileño fue condenado a 14 años por doble homicidio

El Tribunal del Jurado de Santa Maria, en el Distrito Federal de Brasil, condenó a Sebastião Tomé Gomes a 14 años de prisión en régimen cerrado por el homicidio de dos personas ocurrido en 2015. El acusado es padre del futbolista brasileño Felipe Anderson, actual jugador del Palmeiras.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 12 de enero de 2015, cuando Gomes atropelló a Bruno Santos da Silva, de 30 años, quien conducía una motocicleta. Tras el impacto, el vehículo del acusado se salió de control y entró a una vivienda, donde golpeó a Noeme Caldeira Gomes, de 61 años, quien dormía en uno de los cuartos. Ambos fallecieron en el lugar.

LEA MÁS: Exfutbolista del Twente y Premier League fue declarado culpable por narcotráfico ligado a Costa Rica

La Fiscalía atribuyó el crimen a un triángulo amoroso entre Sebastião, Bruno y Salmeriza Alves Pugas. Según la acusación, la mujer sostenía relaciones sentimentales con ambos hombres al mismo tiempo. Testigos indicaron que los celos llevaron a Gomes a lanzar el automóvil contra la motocicleta.

Horas antes del incidente, Salmeriza se comunicó con Gomes para informarle que Bruno estaba frente a su casa y la amenazaba. Ella pidió que llamara a la policía, pero el acusado decidió acudir al sitio.

El expediente judicial incluye mensajes enviados por Gomes en los que mencionó que iba a “conseguir un arma” y preguntó si “el cornudo” estaba en el lugar. A las 3:11 a. m., escribió a la mujer: “lo maté”.

Gomes fue detenido en ese momento, pero salió libre cuatro días después y esperó el proceso judicial en libertad. En su declaración, sostuvo que el atropello fue un accidente provocado por una bifurcación en la vía.

En 2023, un tribunal lo condenó por los homicidios, pero esa sentencia fue anulada tras una apelación de la defensa. El nuevo juicio se realizó este jueves. Tras el fallo, el juez emitió un mandato de prisión para iniciar de inmediato la condena.

En el momento de los hechos, el futbolista Felipe Anderson jugaba en la Lazio de Italia. Su equipo de comunicación indicó en ese entonces que el jugador estaba impactado por la situación y que no haría declaraciones. Posteriormente, el mediocampista pasó por el West Ham, el Porto y firmó con el Palmeiras.

LEA MÁS: Duolingo se burló de narrador mexicano por cantar gol en francés: vea el video que se volvió viral

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.