Yokasta Valle recibió una distinción que hará que incluso Seniesa Estrada sienta envidia

Antes de subir al cuadrilátero para enfrentar a la guatemalteca María Santiizo, la boxeadora costarricense Yokasta Valle recibió una distinción que la motivó aún más a derrotar a la oponente y retener sus títulos mundiales de la categoría de 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Yoka, quien venció el sábado a Santizo por decisión unánime, sin dejar lugar a apelaciones, se sorprendió cuando el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le entregó el Cinturón Conmemorativo, el cual se otorga al ganador de grandes peleas celebradas en torno a las festividades mexicanas del 5 de mayo o La Batalla de Puebla y el 16 de septiembre, Día de la Independencia.

Mario Vega, promotor de Valle, destacó que es la primera boxeadora no mexicana ni con raíces mexicanas en recibir este reconocimiento. Además, no deja de sorprender el detalle viniendo del CMB, una organización en la que Yokasta no es campeona sino la estadounidense Seniesa Estrada, a quien precisamente Yokasta desea enfrentar para unificar la categoría.

Yokasta Valle es nombrada Embajadora del Consejo Mundial de Boxeo

Estrada, además del cinturón de la CMB, ostenta también el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tanto Valle como Estrada se han retado mutuamente en los últimos meses, al punto de que la rivalidad entre ambas pugilistas se ha incrementado.

La estadounidense realizó algunos comentarios subidos de tono a los que Yokasta no dudó en responder. En la actualidad, Seniesa se encuentra recuperándose de una cirugía en el dedo índice de su mano derecha, la cual se realizó el 12 de septiembre, por lo que tiene una licencia del CMB y la AMB para no pelear hasta principios del año 2024.

Yokasta Valle analiza su victoria ante María Santizo

Yokasta embajadora del CMB

Yokasta recibió la visita de Nancy Rodríguez, supervisora del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien le entregó el Cinturón Conmemorativo con unas emotivas palabras.

El codiciado cinturón, que se empezó a otorgar en el 2017, representa lo mejor de la cultura mexicana, sus trajes típicos y los valores de la sociedad.

“Yokasta, no representas el boxeo femenino ni el masculino. Nos representas a todos en el boxeo, así como la humildad, el hambre por la gloria y las ganas de triunfar. Eres un ejemplo para muchas personas. Por eso, en este día, nuestro presidente, Mauricio Sulaimán, te nombra Embajadora del Consejo Mundial de Boxeo y te envía este obsequio”, indicó Nancy Rodríguez.

Por su parte, Yokasta Valle no ocultó su sorpresa y afirmó que la distinción la llena de motivación para seguir preparándose aún más fuerte y agradeció el regalo de la organización.

“La verdad es que no lo esperaba. Es como ¡Wow!, que el CMB nos tome en cuenta nos llena de alegría y es un orgullo. Este cinturón siempre lo llevaré con mucho orgullo y me comprometo a transmitir un mensaje positivo de que se puede combatir el odio. Ahora debemos seguir preparándonos para nuestra pelea en Costa Rica el próximo 4 de noviembre”, manifestó Valle.

En el plano deportivo, es de suma importancia, ya que al ser nombrada Embajadora del CMB, se abren aún más las posibilidades de una pelea con Estrada, pues esto significa que el CMB valora el trabajo de Yoka y está interesado en un enfrentamiento entre ambas pugilistas.