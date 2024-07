Tadej Pogacar firma la ‘manita’ en el Tour de Francia

Con la mano abierta y los dedos extendidos para contar las cinco victorias de etapa desde la salida en Florencia, Tadej Pogacar volvió a mostrar este sábado su calidad y su hambre insaciable de gloria para convertirse en el ganador virtual del Tour de Francia.

El esloveno se llevó la 20ª y penúltima etapa de la 'Grande Boucle', con salida en Niza, después de dejar atrás a unos metros de meta al último ganador de la ronda francesa, Jonas Vingegaard, aumentando de paso su colchón en la general, casi definitivo con sus más de cinco minutos sobre el danés a falta de la contrarreloj final en Niza el domingo.

"Cinco victorias, si me hubiesen dicho eso antes del Tour no lo hubiese creído", celebró Pogacar.

Tercero en meta fue el ecuatoriano Richard Carapaz, que se aseguró concluir la 'Grande Boucle' con el maillot a lunares de líder de la montaña, después de haber hollado en primera posición dos de los cuatro puertos puntuables del día, el col de Turini y el col de la Colmiane.

Carapaz de nuevo protagonista

La 'Locomotora de Carchi' precedió en meta al belga Remco Evenepoel, tercero en la general y virtual mejor joven en su primera participación en la ronda francesa.

Y en quinta posición entró Enric Mas (Movistar), elegido combativo del día, después de hacer soñar a la afición española con una primera victoria en este Tour.

Ni el corredor del Movistar ni el ecuatoriano del EF Education, que habían cuajado una gran ascensión a la última dificultad del día, pudieron hacer nada ante la llegada desde atrás de los dos hombres que se reparten la victoria en los cuatro -y casi cinco- últimos Tours.

Pogacar, que venía de ganar la víspera en Isola 2000, aventajó en meta a Vingegaard en 7 segundos, a Carapaz en 23, y afrontará contrarreloj del domingo entre Mónaco y Niza con 5 minutos y 14 segundos sobre el corredor del Visma.

Asegurado, salvo accidente, de conquistar su tercer Tour después de los de 2020 y 2021, y de firmar con ello el doblete Giro-Tour, inédito desde 1998 con Marco Pantani, Pogacar parecía conformarse con afrontar desde un segundo plano esta corta etapa de 132 kilómetros bajo un calor sofocante por los Alpes Marítimos (sur de Francia).

En efecto, se le veía seguir a rueda a sus dos perseguidores en la general, entre ellos un Remco Evenepoel (a más de 8 minutos) que mostró más ambición que piernas, y que intentó soltar amarras en dos ocasiones y en dos tuvo que recoger velas y volver a puerto.

De hecho, fue tras el segundo ataque del belga cuando saltó Vingegaard, seguido de Pogacar, decididos a dar alcance a un Carapaz y un Mas -primero en coronar el primer puerto del día, el col de Braus- que creían en la posibilidad de la victoria.

También Mas lo había intentado previamente, pero un aguerrido Carapaz no le concedió ni diez metros. "Ha faltado muy poquito. He disfrutado muchísimo esta semana de la carrera. Ha sido un Tour muy diferente para mí, muy difícil, pero me marcho contentísimo con estos últimos días", declaró el mallorquín.

"Ha sido un Tour en el que he venido creciendo poco a poco cada día, creo que esa es la mejor sensación que tengo, que he terminado a más, es un resultado positivo para mí, llevarme este maillot tan bonito a casa es lo mejor", celebró, por su parte, el ecuatoriano.

Otro corredor español, Carlos Rodríguez (Ineos), cayó al sétimo puesto de la general, superado por el británico Adam Yates.

Pero cuando restaban dos kilómetros y medio para meta, Mas y Carapaz vieron llegar a su lado a Vingegaard y Pogacar. Y por si había alguna duda de que 'Pogi' no apretaría por la victoria de etapa, demostró con un cambio de ritmo final que no quiere dejar ni las migas a sus rivales.

El astro de 25 años suma ya 16 victorias de etapa en el Tour, tantas como Jacques Anquetil en toda su carrera, y más de las que llevaba Eddy Merckx con su misma edad. Aunque complicado, no parece imposible que pueda superar el récord de 35 victorias de etapa en el Tour que selló este año el británico Mark Cavendish, quien por cierto llegó a la meta y el domingo acabará el último Tour de su carrera.