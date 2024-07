Rafael Nadal y Carlos Alcaraz: El ‘Dream Team’ del tenis provoca locura en Juegos Olímpicos París 2024

Todavía con los ecos de la majestuosa ceremonia de apertura celebrada en el Sena el viernes, los Juegos de París 2024 empezaron el sábado su primer día de reparto de medallas y China se quedó con el primer oro en liza, en tiro deportivo, mientras que debutó la pareja de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en el torneo de dobles de tenis.

Curiosamente, no fue en París, sino en Châteauroux, sede del tiro deportivo, a casi 300 kilómetros de la capital, donde cayó el primer oro de estos Juegos: fue en la prueba que mixta de carabina desde 10 metros, donde el dúo formado por Huan Yuting y Sheng Lihao se coronó, confirmando los pronósticos que les situaban como favoritos.

Uno de los platos fuertes de este primer día de competición tras la majestuosa ceremonia de apertura, fue el debut de dos de las grandes estrellas de estos Juegos, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

En una cancha central Philippe Chatrier llena a rebosar y entregada a la dupla española, como en los mejores días del rey de Roland Garros, Nadal, sobreponiéndose a sus problemas físicos, y Alcaraz derrotaron a los argentinos Máximo González y Andrés Molenti por 7-6 (7/4) y 6-4).

Más temprano, Alcaraz hizo su debut en el tenis olímpico con triunfo contundente ante el libanés Hady Habib (275 del ranquin mundial) con triunfo 6-3 y 6-1.

La expectativa ahora es saber si ‘Rafa’, 14 veces campeón en la tierra batida parisina, resistió el duelo sin sentirse de las molestias que el miércoles pusieron a temblar a París.

Si su físico lo permite debutará en individuales ante el húngaro Marton Fucsovics.

Rafael Nadal dijo que definirá con su equipo si debuta o se retira de los individuales de los Juegos Olímpicos para centrar sus energías en el dobles.

“Voy a tomar la decisión que creamos más adecuada como equipo para intentar tener las mejores opciones de llevar medallas a casa (...). No siempre más es más, a veces más es menos, pero no les estoy diciendo que no vaya a jugar para nada”, apuntó Rafael Nadal.

En el duelo ante una sólida pareja argentina, formada por Máximo González y Andrés Molteni, Nadal lideró para vencer por 7-6 (7/4) y 6-4 pese al vendaje que tomaba gran parte de su muslo derecho.

En la semana, el ganador de 22 Grand Slam sintió molestias y suspendió uno de los entrenamiento, manteniendo en vilo a España.

“Terminar con la victoria es algo que nos permite soñar un poquito más”, dijo el de Manacor tras un triunfo en dobles que lo mantiene en carrera por su tercera medalla olímpica tras los oros en individuales de Pekín-2008 y el dobles de Rio-2016

Quejas de Novak Djokovic

También en tenis, en el torneo individual, el propio Alcaraz, Novak Djokovic y la polaca Iga Swiatek superaron sin problemas a rivales muy inferiores.

Eso llevó incluso al gigante serbio (24 Grand Slams), que ganó 6-0 y 6-1 a un rival sin ranquin (el australiano Matthew Ebden, especialista en dobles y en el cuadro tras la baja del danés Holger Rune) a criticar el sistema de selección: “No entiendo las reglas. Es ilógico que alguien se retire de los individuales y llames a un jugador de dobles para jugar”.