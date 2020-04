“El Comité no es solo la piscina o el Polideportivo, sino que hay de todo. En cuanto al Polideportivo, la entrada lleva dañada como dos años, hay una sala de capacitación que no tiene ascensor y no pueden subir personas en silla de ruedas, mientras que en el gimnasio principal las barandas no cumplen con la normativa. Hay muchas tareas por hacer y por lo mismo se necesita a un asesor profesional en infraestructura”, finalizó el presidente del Comité.