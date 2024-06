Ligia Madrigal revela el momento de terror que vivió en el monte Everest

Recordar a su hija Fernanda recién nacida en sus brazos, tomando el sol en el patio de su casa, fueron los momentos de inspiración de la montañista Ligia Madrigal Moya. Este lunes 3 de junio narró su experiencia de alcanzar la cima del monte Everest.

La atleta de aventura, quien fue la primera costarricense en alcanzar los 8.848 metros sobre el nivel del mar (msnm), el pasado 22 de mayo, explicó los momentos de temor y peligro que tuvo que vencer el ascenso hasta la cima del mundo.

Madrigal contó que su momento más dramático fue cuando cayó en una grieta durante el ascenso y quedó suspendida de una mano, mientras su sherpa buscaba cómo salvarla de caer al vacío.

“Esto no se lo conté a mi esposo (Federico Escalante). Cuando iba escalando en la primera rotación en el Glaciar del Khumbu, alguien jaló una cuerda y caí al vacío. Quedé suspendida de una mano y pensé que hasta allí iba a llegar, pero el sherpa me salvó. Cuando me sacó, le dije: ‘Gracias por salvarme la vida’. Después de un rato de continuar, lloré. Sabía que estuve muy cerca de morir,” comentó Madrigal.