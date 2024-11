Leilani McGonagle celebra su cumpleaños por adelantado con gran triunfo

La surfista costarricense Leilani McGonagle se coronó campeona del evento QS 3000 La Marginal Surfing Pro, realizado en Arecibo, Puerto Rico.

Leilani se impuso este domingo 3 de noviembre en las semifinales a la estadounidense Reid Van Wagoner, con una sólida combinación de 12 puntos, avanzando así a la final.

Posteriormente, en la lucha por el primer lugar, la oriunda de Pavones de Golfito, Puntarenas, obtuvo el título al derrotar a Chelsea Tuach, representante de Barbados, en la gran final con una calificación de 12.76, al ganar cuatro de las cinco series en las que participó.

La surfista nacional, quien el próximo 14 de noviembre cumplirá 25 años, mostró un gran nivel durante toda la competencia. En cada uno de los heats se desempeñó con un surfing muy sólido que le valió la primera posición del campeonato.

“Fue un año difícil, pero sigo adelante. Gracias por el apoyo a todas esas personas que me han echado porras. Este triunfo es muy importante para mí. Siento una gran felicidad y pudimos cumplir con nuestro objetivo después de un año en que hemos trabajado muy fuerte”, comentó McGonagle al final de la competencia para el canal oficial del evento.

Aunque ha tenido un año irregular en cuanto a resultados y no logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, Leilani destacó por su perseverancia y por no rendirse cuando las presentaciones no fueron las mejores, cerrando así su temporada con un triunfo muy importante que le llena de confianza para la campaña 2025.