La tensión aumenta entre los líderes del Tour de Francia

Anthony Turgis (TotalEnergies) dio al país organizador su tercera victoria en este Tour de Francia, al imponerse este domingo en la novena etapa, que terminaba en Troyes tras recorrer tramos de caminos blancos de polvo y grava.

Anthony Turgis festejó a lo grande su triunfo en la novena etapa del Tour de Francia. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

El esloveno Tadej Pogacar conservó el maillot amarillo de líder de la clasificación general al término de una carrera loca, marcada por numerosos ataques y en la que el tono después de la carrera se elevó entre los favoritos con reproches públicamente.

En el esprint final entre los escapados, Turgis fue más rápido que el británico Tom Pidcock y que el canadiense Derek Gee, para conseguir la victoria más importante hasta ahora en su carrera.

“Hacía mucho tiempo que no lograba una victoria, llevaba años persiguiendo esto”, admitió Turgis, muy emocionado.

“Esto es una locura. Hace años que estoy en el Tour, es el séptimo que disputo, y siempre veía las cámaras alrededor de los mismos. Ganar una etapa en el Tour de Francia es lo máximo”, añadió.

Este corredor francés de 30 años, especialista en las clásicas y formado en una familia de ciclistas, da al equipo TotalEnergies su primera victoria de etapa en el Tour de Francia desde la que logró Lilian Calmejane en 2017.

Para Francia, el balance siegue siendo fructífero en este Tour, donde Romain Bardet y Kevin Vauquelin se llevaron la primera y segunda etapas, respectivamente.

El tramo de este domingo era el último antes de que el pelotón se regale un respiro el lunes con la primera jornada de descanso. Será ahora el momento de analizar lo vivido en la primera semana de competición, marcada por el récord histórico de victorias de etapa de Mark Cavendish (35), por los dos triunfos parciales del velocista eritreo Biniam Girmay y por el dominio de Pogacar, hasta ahora, entre los favoritos al título.

Pogacar llega al día de descanso con 33 segundos de ventaja sobre el segundo, el belga Remco Evenepoel, con 1:15 sobre el danés Jonas Vingegaard (3º) y con 1:36 sobre el esloveno Primoz Roglic (4º).

Reproches públicos

No hubo diferencias este domingo entre los favoritos, aunque la jornada fue movida para ellos. Pogacar atacó dos veces en los 22 últimos kilómetros, sin conseguir despegarse realmente del resto.

Evenepoel lanzó también una ofensiva, algo osada, a 70 kilómetros de la meta, a la que respondieron Pogacar y Vingegaard.

Los tres hombres, aislados en ese momento del resto del pelotón, enfriaron los ánimos ante la perspectiva de alejarse de sus compañeros de equipo antes de los peligrosos caminos entre viñedos.

Esa decisión terminó luego dejando vía libre para que los escapados se disputaran la victoria y Turgis terminara triunfando.

Después de la etapa, Pogacar lamentó que el equipo Visma-Lease a Bike de su gran rival Vingegaard parezca estar pensando solamente en él.

“Creo que me tienen miedo, solo piensan en mi rueda y no en Remco, en Primoz o en los demás”, criticó el líder del Tour. “Creo que en Visma solo me miran a mí y han subestimado a los demás”, sentenció.

“Cada uno hace su carrera. Yo no corro en contra de nadie. Me gusta correr con el corazón y hoy era una jornada para eso. Si no me tuvieran miedo, creo que me hubiera hecho relevos cuando estábamos solos”, analizó.

Vingegaard ganó los dos últimos Tour de Francia, pero Pogacar, campeón recientemente en el Giro de Italia, llegó a esta edición como favorito al título. En caso de conseguirlo sería su tercera consagración en la ‘Grande Boucle’, después de 2020 y 2021.