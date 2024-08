La boxeadora Angela Carini se disculpa con Imane Khelif

“Si pudiera la abrazaría”, dijo Angela Carini, boxeadora italiana, quien el jueves anterior abandonó su pelea contra la argelina Imane Khelif a los 46 segundos del combate en la categoría de los 66 kilos.

Khelif se encuentra envuelta en controversia por una prueba de género fallida en 2023; sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) le dio su apoyo.

Carini levantó el brazo y se dirigió a su esquina, donde su preparador comunicó la retirada al árbitro. Carini se arrodilló entre lágrimas. Khelif intentó estrechar la mano de su oponente, pero Carini evitó el gesto.

Ante toda la polémica, la otra cara de la historia, Carini habló con el medio italiano La Gazzetta dello Sport, donde se disculpó con Khelif por toda la polémica que se creó en torno a su sexualidad y el acoso que ha recibido.

“Toda esta controversia me entristece mucho. Lo siento mucho por mi oponente, si el COI dice que ella puede pelear, respeto su decisión. (Tirar la toalla) no era algo que pensaba hacer, y de hecho quiero disculparme con ella (Khelif) y con todo el mundo. Estaba molesta porque mi sueño olímpico se esfumó, no tengo nada en contra de Khelif. Si alguna vez nos volvemos a encontrar, la abrazaría”, dijo Angela Carini.

La Stampa, diario italiano, también publicó una nota con Carini, quien reiteró sus disculpas a Imane Khelif. La boxeadora indicó que lo sucedido no es una derrota para ella.

“Aunque me hubieran dicho que no peleáramos (antes del combate), no habría aceptado. Nunca me rendí”, señaló Carini a La Stampa.

Angela Carini (de azul) dijo que recibió golpes muy fuertes en el rostro en su combate contra la argelina Imane Khelif y por eso se retiró. Un día después se disculpó por todo lo sucedido. (MOHD RASFAN/AFP)

“Lo siento por ella también, terminamos en un ‘boom’ mediático. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Para decir qué está bien y qué está mal? Somos atletas, no somos jueces”, aseguró Carini.

“Si esta chica está aquí, debe haber una razón”, añadió la italiana en relación a Khelif. Aseguró que ella no protestó por tener que combatir contra la argelina.

“Nunca he protestado. Nunca he dicho una palabra. Me adapto a las normas, no decido”, resaltó la pugilista.