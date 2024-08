¿Quién es Imane Khelif, la boxeadora bajo escrutinio por su género?

Imane Khelif, de 24 años, enfrenta constantemente problemas en las competencias debido a su apariencia física, lo cual despertó polémica en redes sociales, pues se propagaron informaciones de que es mujer transgénero.

Las competidoras Khelif y Lin Yu‑ting, boxeadora de Taiwán, están recibiendo escrutinio incesante por su participación en los Olímpicos. En sendos exámenes en torneos previos, fueron descalificadas por resultados alterados que no han sido especificados, lo cual podría deberse solamente a niveles altos de testosterona.

En el caso de Khelif, el Comité Olímpico Argelino emitió un comunicado donde condena las “mentiras” y el tratamiento “antiético” de su atleta, atribuyendo la controversia a “ciertos medios extranjeros”, según el medio estadounidense ABC News.

Sin embargo, acorde con la información disponible a hoy, la boxeadora argelina es una mujer cisgénero; es decir, una persona cuya identidad de género y su sexo asignado al nacer coinciden. No existe indicación de que se identifique como mujer transgénero, ni como intersexual.

Esta polémica resulta similar a la que rodea a la atleta sudafricana Caster Semenya, quien también tiene cromosomas XY en su ADN y sigue una larga lucha en los tribunales después de sus victorias en los 800 metros en Londres 2012 y Río 2016.

En una declaración, Khelif mencionó que desde su nacimiento tiene altos niveles de testosterona y que su apariencia le causa acoso y comentarios despectivos. “Frecuentemente me hacían bullying por mi apariencia, pero me resistí y seguí luchando a pesar de todo”, afirmó al medio argelino Koora. “Participé en muchos torneos sin problemas, pero cuando mis oportunidades de ganar la medalla de oro se volvieron altas, vinieron y lo evitaron, justificándose en que mis cualificaciones son mayores a las del resto de las mujeres”.

Inicios y carrera de Imane Khelif

Khelif comenzó en el boxeo a los 16 años. Inicialmente, le gustaba el fútbol, pero en Argelia no es bien visto que las mujeres compitan en este deporte. Además, el país africano no permite la transición de género y no apoya a personas transgénero en eventos deportivos.

Desde enero, Khelif es embajadora de la Unicef. “Nos sentimos honrados de que Imane haya aceptado ser nuestra embajadora. Ella ya es un gran modelo a seguir para que los jóvenes se involucren en el deporte en Argelia”, indicó Katarina Johannsen, representante de la Unicef en Argelia.

“Empecé sin nada y ahora lo tengo todo. Me siento profundamente honrada de ser embajadora de Unicef. Mi mensaje a los jóvenes es que persigan sus sueños. No dejen que los obstáculos se interpongan en su camino. Mi sueño es ganar una medalla de oro. Quiero inspirar especialmente a las niñas y los niños desfavorecidos de Argelia”, afirmó Khelif tras su nombramiento.

