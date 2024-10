Jeirlaine Paniagua y Gabriela Alvarado se convirtieron en una dupla explosiva en baloncesto

El equipo de Abogadas-Seminario consiguió el bicampeonato nacional en baloncesto femenino; sin embargo, hay dos jugadoras cuyo historial va más allá. Ellas se convirtieron en figuras intachables.

Jeirlaine Paniagua y Gabriela Alvarado también formaron parte de la extinta franquicia de Eagles/Basket Consultants que logró dos campeonatos consecutivos en el 2021 y 2022, por lo que son las únicas tetracampeonas del baloncesto femenino actual.

Además, ambas cuentan con un premio a la MVP de las finales: Paniagua en el 2022 compartió la designación con María Mora y Gabriela Alvarado fue elegida en el primer campeonato de Abogadas-Seminario.

“Lo considero una bendición, creo que Dios me ha puesto en los lugares en los que debo estar y todo ha sido el fruto de mucho trabajo. Cada equipo es diferente, uno tiene un rol diferente en cada uno de los equipos, entonces se trata de trabajar, de acoplarse y la verdad es un orgullo para mí poder contribuir hoy en Abogadas-Seminario con ese granito de arena y al final poder jugar básquet, que es lo que me gusta”, comentó Paniagua.

Por su parte, Alvarado también se mostró muy feliz por los resultados.

“En realidad ha sido una bendición poder mantenerme al ritmo con estas nuevas jugadoras, con estas nuevas atletas que son muy jóvenes, que vienen muy demandantes y uno tiene que hacer trabajo extra para poder mantenerse con estos ritmos. Realmente muy agradecida, muy contenta y orgullosa claro, de poder unirme en esa lista de las jugadoras que han logrado cuatro campeonatos seguidos”, resaltó Alvarado.

La unión de ambas en la cancha se remonta al 2015, cuando Jeirlaine apenas era una juvenil que formaba parte del proceso de Juegos Deportivos Nacionales y Alvarado era de las veteranas en el equipo de Goicochea.

“Tuve el privilegio de tocar Primera División en un equipo muy bonito. Goico y todas las jugadoras que lo conformaron en ese momento fueron las que me han enseñado demasiado y creo que Gaby es una de las primeras en ese sentido. Eran jugadoras que más bien estaban muy atentas a enseñarnos y transmitir toda esa escuela que la experiencia les había dejado a ellas”, comentó Paniagua.

“Entonces, por supuesto, Gaby era la capitana y ella ejercía mucho de ese liderazgo, no solo conmigo, sino con todo el proceso de Juegos Nacionales. Creo que ahí inicia ese primer contacto, en que cada error, cada espacio de mejora era abarcado por ella y por supuesto ahí inicia también, no solo una relación deportiva, sino una amistad y muchísima admiración hacia ella”, agregó.

Jeirlanie Paniagua y Gabriela Alvarado han ganado cuatro títulos juntas en el baloncesto nacional.

En los años de Goicochea, Alvarado logró tres campeonatos: 2013, 2014 y 2017. En este último ya Jeirlaine formaba parte de la rotación del equipo.

“Jeirlaine siempre tuvo una característica de velocista innata, de deportista o de esa atleta que le sale de su ADN. Ella llega a aportar esa energía, esa juventud que uno siempre busca de los atletas jóvenes y no nos quedó para nada mal. Llegó a aportar lo que tenía que aportar y a aprender a ser una excelente defensa y fue una pieza clave para nosotros por muchísimos años. Incluso llegó a ser titular a una edad muy joven”, comentó Alvarado.

Por temas administrativos y la llegada de la pandemia, Goicochea desapareció del mapa del baloncesto en el 2020. Jeirlainese tomó un descanso para enfocarse en sus estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica, y Alvarado recibió una llamada de su gran amiga Jessica Palavicini, exentrenadora de Goicochea.

Palavicini tenía un proyecto nuevo con una selección U-16 que se preparaba para un Centroamericano y entró al torneo de primera división para foguearse. El equipo se llamó Monarca CR y Alvarado llegó para ser una líder y mentora para las jugadoras.

“A mí me encanta compartir, me encanta enseñar, me encanta hacer correcciones para que las personas mejoren. La mayoría de las jugadoras que han estado conmigo saben que siempre que les hago una observación es para que mejoren, para que se sientan con más confianza, para que se desenvuelvan mejor en la cancha”, comentó Alvarado.

“Cuando tuve esa oportunidad de estar con esas jugadoras tan jóvenes, tan chiquillas, me encantó porque realmente eran como esponjas. Cualquier comentario, cualquier observación, ellas lo absorbían. Después lo hacían en la cancha y les salía, entonces me volvían a ver así todas felices. Fue una experiencia muy agradable”, agregó.

Paniagua y Alvarado se volvieron a encontrar en el 2021 en el equipo de Eagles, con el que lograron el primer campeonato de la racha que poseen. Posterior a eso en el 2023, Pablo Martínez las contactó a ambas para formar parte de un nuevo proyecto en Gold San José, que después se convertiría en Abogadas-Seminario.

“Yo creo que tenemos una relación muy bonita. La admiración que yo tenía a los 14 años la mantengo a mis 24 años. Gaby es una excelente jugadora, demasiado talentosa que aún hoy en el 2024 sigue enseñándome no solo a mí, sino a todo el básquet costarricense.

“Ha sido un verdadero privilegio poder tener todas estas experiencias junto a ella, porque en varias finales, en varios partidos claves he tenido esa palabra de Gaby que me dice tranquila, todo va a salir bien. Ella tiene esa visión de juego que transmite muy fácilmente esa experiencia en cualquier equipo que esté realmente”, comentó Paniagua.