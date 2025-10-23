Otros deportes

Francisco Rivas es suspendido por ente mundial de natación al abrirse investigación por supuestos abusos

Durante la suspensión provisional, el técnico Francisco Rivas no podrá ejercer ningún cargo como entrenador

Por Juan Diego Villarreal
14/07/2025 / Retratos del entrenador de natación Francisco Rivas / MATERIAL EMBARGADO Y EXCLUSIVO DE LA NACION / Foto John Durán
El técnico Francisco Rivas fue suspendido por la Unidad de Integridad Acuática (AQIU), la cual busca salvaguardar la confianza pública en la integridad de las actividades acuáticas. (JOHN DURAN/John Durán)







Francisco RivasSuspensión como entrenadorUnidad de Integridad Acuática (AQIU)Acusaciones por abuso
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

