Francisco Rivas es suspendido por ente mundial de natación al abrirse investigación por supuestos abusos

El técnico Francisco Rivas fue suspendido por la Unidad de Integridad Acuática (AQIU), la cual busca salvaguardar la confianza pública en la integridad de las actividades acuáticas.

La Unidad de Integridad Acuática (AQIU), ente adscrito a World Aquatics (Federación Mundial de Natación), inició una investigación sobre las denuncias de acoso y abuso a atletas por parte del entrenador costarricense Francisco Rivas Espinoza, y decretó la suspensión provisional del técnico mientras se completa este proceso.

La AQIU es una unidad operativamente independiente de World Aquatics. Fue creada para garantizar que todos los actores clave de la natación confíen en que las cuestiones éticas en el deporte se abordan de forma independiente y experta.

Dicha investigación se sustenta en la denuncia presentada por los exnadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas contra el entrenador Francisco Rivas, por supuestas agresiones físicas, psicológicas y sexuales, la cual se dio a conocer el pasado 14 de julio en el medio Interferencia de la Universidad de Costa Rica.

LEA MÁS: Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas: exnadadores denuncian presuntas agresiones sexuales, físicas y psicológicas del entrenador Francisco Rivas

De acuerdo con el comunicado de la entidad: “Esta decisión se ha tomado para salvaguardar la confianza pública en la integridad de las actividades acuáticas y proteger el bienestar de quienes participan en este deporte.”

En el boletín también se agregó que: “Durante la suspensión provisional, que rige a partir de este jueves 23 de octubre, Rivas Espinoza no podrá ejercer ningún cargo, incluido el de entrenador, en World Aquatics, en ninguna organización continental acuática mundial ni en ninguna federación miembro de World Aquatics, incluidos clubes afiliados u organismos reconocidos.

“La suspensión provisional también le impedirá participar en cualquier actividad o evento relacionado con el agua en nombre de estas organizaciones, así como participar o asistir, en cualquier capacidad, a cualquier competición acuática.

Dado que el caso está en curso, la AQIU no emitirá más comentarios en esta etapa.”

Actualmente, Francisco Rivas, es entrenador en el Tenis Club. El veterano estratega le dio a Costa Rica la primera medalla olímpica al ganar, junto a Sylvia Poll, la presea de plata en las justas de Seúl, Corea en 1988. En 1996 fue el artífice de la medalla de oro de Claudia Poll, en las justas de Atlanta, Estados Unidos.

LEA MÁS: Francisco Rivas, sobre las acusaciones en su contra por presuntas agresiones a nadadores: ‘Es falso, rotundamente digo que no’

La organización gestiona todos los asuntos relacionados con la integridad en el deporte acuático, incluyendo infracciones éticas, acoso y abuso, problemas vinculados con las apuestas, manipulación de resultados y antidopaje (en colaboración con la Agencia Internacional de Control Antidopaje).

El entrenador Francisco Rivas (actualmente de 76 años), en conversación con La Nación el pasado 14 de julio, rechazó completamente las acusaciones de los exnadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas, e incluso se mostró sorprendido.

“Totalmente falso, rotundamente digo no sobre una agresión de cualquier clase. Rotundamente digo no. La señora (Marcela) Cuesta nadó muy poco tiempo; dejé de verla hace 37 años”, comentó Rivas a La Nación.