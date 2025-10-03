Puro Deporte

Consejo de Deportes toma decisión inédita tras denuncia contra el entrenador Francisco Rivas

El Director del Consejo de Deportes, Donald Rojas, le comentó a ‘La Nación’ cuáles serán los pasos a seguir en la investigación por la denuncia contra Francisco Rivas

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Francisco Rivas, entrenador de natación
Francisco Rivas tiene muchos años de ser entrenador de natación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Francisco RivasDonald RojasConsejo de DeportesAcusación contra Francisco Rivas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.