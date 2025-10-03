Consejo de Deportes toma decisión inédita tras denuncia contra el entrenador Francisco Rivas

El director del Consejo Nacional de Deportes, Donald Rojas, en una decisión inédita explicó a La Nación que, tras la sesión ordinaria del Consejo celebrada este jueves 2 de octubre, se determinó realizar la investigación respectiva contra el entrenador Francisco Rivas, luego de una denuncia presentada el pasado 24 de setiembre.

La denuncia fue interpuesta por la nadadora Martha Monge Marín, según dio a conocer el medio Interferencia de la Universidad de Costa Rica, en la cual solicitó recopilar elementos y pruebas con el fin de retirar el nombre del veterano entrenador de la Galería, donde fue incorporado en 1997.

La petición se sustenta en otra denuncia presentada por los exnadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas contra el entrenador Francisco Rivas, por supuestas agresiones físicas y psicológicas, la cual se dio a conocer el pasado 14 de julio en el medio Interferencia de la UCR.

LEA MÁS: Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas: exnadadores denuncian presuntas agresiones sexuales, físicas y psicológicas del entrenador Francisco Rivas

Francisco Rivas ha sido entrenador de natación durante cinco décadas y alcanzó importantes logros deportivos con un grupo en el que destacaban las hermanas Sylvia y Claudia Poll, ambas medallistas olímpicas.

De acuerdo con el director de Deportes, la investigación se llevará a cabo mediante un órgano plenamente establecido, que determinará el proceso a seguir tras conocer los resultados.

La decisión es inédita, pues hasta el día de hoy nunca se abrió una investigación para retirar de la Galería del Deporte a ninguno de sus miembros.

“Lo único certero que puedo decir es que se abrió una investigación preliminar de la denuncia para determinar si procede lo solicitado o no. Esta investigación la llevará a cabo un órgano que posiblemente sea un abogado escogido por el Consejo, cuyo nombre se dará a conocer en su momento”, explicó Rojas a La Nación.

LEA MÁS: Francisco Rivas, sobre las acusaciones en su contra por presuntas agresiones a nadadores: ‘Es falso, rotundamente digo que no’

Asimismo, señaló que se indagará si existen causas para aplicar el reglamento por daños al deporte y así determinar si corresponde o no.

“Vamos a esperar a que finalice la investigación para determinar si el nombre de Francisco Rivas se retira o no. También es claro que, antes de tomar una decisión, se procederá a llamarlo para que pueda defenderse y dar su punto de vista, de acuerdo con el debido proceso”, enfatizó Rojas.

De momento no hay una fecha definida ni un abogado designado para este caso, aunque se espera que en los próximos días se nombre a la persona encargada de estudiar el expediente.

LEA MÁS: Claudia Poll narra la historia no contada detrás del oro olímpico en Atlanta 96

Francisco Rivas rechazó acusación

El entrenador Francisco Rivas, en conversación con La Nación el pasado 14 de julio, rechazó completamente las acusaciones de los exnadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas, e incluso se mostró sorprendido.

“Totalmente falso, rotundamente digo no sobre una agresión de cualquier clase. Rotundamente digo no. La señora (Marcela) Cuesta nadó muy poco tiempo, dejé de verla hace 37 años”, comentó Rivas a La Nación.

Rivas, quien actualmente se desempeña como entrenador en el Tenis Club, manifestó en su momento que no le preocupa la mentira, la calumnia o la injuria, sino que se conozca la verdad.

“No me preocupa en lo más mínimo (las acusaciones). A mis 75 años, asumo esto con la actitud que tengo. El que nada debe, nada teme. No tengo absolutamente nada que ocultar ni que cambiar”, declaró Rivas.