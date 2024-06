Daniel Bonilla saborea su revancha sobre la bicicleta y logra uno de los títulos que le faltaban

Quizás la alegría le desbordaba en su interior, pero fiel a su personalidad, el ciclista Daniel Bonilla celebró con abrazos y felicitaciones una victoria más que merecida.

Para el pedalista oriundo de Paraíso de Cartago, acostumbrado a ganar y levantar los brazos en la línea de meta, el triunfo se le había negado. El segundo lugar en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta de 2023 y el Campeonato Centroamericano de Ruta 2024 le habían dejado un gran sin sabor.

Sin embargo, la dulce revancha llegó para el jefe de filas del equipo Colono Bikestation Kölbi, quien este domingo 23 de junio se coronó campeón nacional de ciclismo en la modalidad de ruta, por primera vez en su carrera, agregando una estrella más a su exitoso palmarés que incluye ser campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica en 2023.

LEA MÁS: Ciclista vive de cuatro emprendimientos mientras sueña con ser campeón nacional

“Es increíble, magnífico. Me siento muy contento. Este es un trabajo de todo el equipo, desde el cuerpo técnico hasta los mecánicos, se lo debo a ellos. Somos un equipo que tenía el objetivo de mantener en el equipo el título de campeón nacional y para eso trabajamos. Estoy muy agradecido con todos mis compañeros. Fue una carrera muy movida, donde logramos leerla muy bien y me parece que dimos un buen espectáculo”, dijo Bonilla en la transmisión de Crciclismo.com.

Daniel, quien aprovechó el último tramo de ascenso de la prueba de 168 kilómetros, que se realizó entre la Municipalidad de Pérez Zeledón y Mollejones, se dejó el primer lugar con un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 47 segundos (4:10:47), superando a Rodolfo Villalobos de 7C Economy por 12 segundos y a Andrés Alpízar de Ciclo Café Coffee Expert por 18 segundos.

“Para mí es un sueño ser campeón nacional. Al ser una carrera de un día es muy complicada y hasta cierto punto incierta, donde puede pasar de todo. Realmente salimos muy satisfechos y reitero, este es un trabajo de todo el equipo guiado potr el técnico José Adrián Bonilla”, añadió.

LEA MÁS: Generaleña supera muerte de su madre y grave accidente para correr la Vuelta Ciclística Femenina

Dixiana Quesada logra bicampeonato

En la élite femenina, Dixiana Quesada del Colono Bikestation Kölbi revalidó su título y es la bicampeona nacional con un tiempo de 3:35:42, seguida por Adriana Rojas del Team Scott Shimano a nueve segundos y Natalia Navarro de Capehealthcare - Los Sueños Café a 22 segundos.

Quesada soportó los ataques de la experimentada Adriana Rojas en el ascenso en el sector de Mollejones y en los últimos 500 metros atacó a su rival inmediata para dejarse el primer lugar.

“Estoy muy agradecida con Dios. También agradezco el apoyo de mi familia. La verdad no me lo creo, porque no me he recuperado de una enfermedad que me afectó en el Campeonato Centroamericano de Honduras. En el tramo final me tocó enfrentar a Adriana (Rojas) y Natalia (Navarro), que son chicas súper fuertes, pero logramos el objetivo de darle un nuevo título al equipo”, rescató Quesada, quien es oriunda de San Carlos.

Hermanos suman campeonatos

En la categoría Sub-23, los hermanos Alejandro y Alondra Granados, oriundos de San Isidro de El General, Pérez Zeledón, revalidaron este sábado 22 de junio sus títulos nacionales.

En la categoría masculina, Alejandro, del Colono Bikestation Kölbi, ingresó con un tiempo de 3:47:01 tras una travesía de 141 kilómetros entre la Municipalidad de Pérez y Mollejones de Buenos Aires de Puntarenas. Emanuel Castro, coequipero de Granados, fue segundo con el mismo tiempo y Jexon Ledezma del 7C Economy fue tercero a 26 segundos.

A nivel femenino, Alondra, de la escuadra de Santini, ingresó con un tiempo de 3:03:27 luego de 93 kilómetros de acción. Fiorella Zamora, de la Asociación Ciclística Griega, fue segunda a 24 segundos y el tercer puesto fue para Sofía Quirós del CBZ Asfaltos a 1:03.

En la modalidad de contrarreloj, con un trazado de 20 kilómetros, el viernes se coronó monarca en la élite masculina Jason Huertas del Colono Bikestation con un registro de 33:59, seguido por Rodolfo Villalobos del 7C Economy a 38 segundos, y Sergio Arias, también del Colono Bikestation, a 57 segundos del vencedor.

Para Huertas fue su cuarto cetro consecutivo, aunque los tres primeros fueron en la prueba de ruta o en línea, mientras que el del 2024 fue en contrarreloj.

Por su parte, en la rama femenina, Natalia Navarro del Capehealthcare – Los Sueños Café fue la vencedora con 32:27, el segundo lugar fue para María Sánchez del CBZ Asfaltos a 42 segundos y Krissia Araya, también del CBZ Asfaltos, fue tercera a 50 segundos.

En Sub-23, Donovan Ramírez del Colono Bikestation Kölbi es el nuevo campeón nacional. Le siguieron José Pablo Castro, del Ciclo Café Coffee Expert Repuestos, y Alejandro Granados, compañero de equipo de Ramírez.

En femenino, Sofía Quirós del CBZ Asfaltos fue la más rápida, seguida por Marisol García del Colono Bikestation Kölbi y Alondra Granados de Santini.