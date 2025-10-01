Costa Rica competirá con dos campeones mundiales en las justas más antiguas de Suramérica

El raquetbolista Andrés Acuña y la bolichista Elena Weinstok serán los abanderados en los Juegos Bolivarianos, donde Costa Rica competirá por primera vez.

Costa Rica tendrá la oportunidad de competir, por primera vez, en los Juegos más importantes de Suramérica, tras recibir la invitación para participar en los Juegos Deportivos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025.

Las justas se llevarán a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, y nuestro país estará representado por dos campeones mundiales: el raquetbolista Andrés Acuña y la bolichista Elena Weinstok.

A principios de setiembre, Acuña se proclamó monarca del Campeonato Mundial Abierto de Colorado, en Denver, Estados Unidos. Por su parte, Weinstok conquistó en 2024 el título del IBF Youth World Cup en Perú y fue subcampeona en Suecia 2025. Ambos deportistas serán los abanderados de Costa Rica en este evento.

LEA MÁS: Orgullo de Costa Rica: Raquetbolista Andrés Acuña se corona campeón mundial tras vencer a leyenda en la final

Con apenas 16 años, Weinstok también ha logrado importantes triunfos internacionales, incluyendo el campeonato panamericano en la categoría mayor y el título iberoamericano.

Acuña, además de su reciente campeonato mundial, se coronó campeón de los World Games 2022 y ha sido medallista en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe durante ciclos olímpicos anteriores. Asimismo, fue el abanderado en los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

LEA MÁS: Orgullo tico: Elena Weinstok ingresa en la historia de prestigioso torneo de boliche juvenil

Además del raquetbol y el boliche, Costa Rica estará presente en cricket y rugby.

Según Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico de Costa Rica, esta inclusión refleja el crecimiento y la diversificación del deporte nacional, brindando nuevas oportunidades para que los atletas costarricenses muestren su talento en escenarios internacionales.

Los Juegos Deportivos Bolivarianos se realizan cada cuatro años desde 1938 entre las seis naciones bolivarianas (Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela), la mayoría de las cuales lograron su independencia gracias al Libertador Simón Bolívar.

En las justas, además de los países ya mencionados, se unió Chile desde 2013. Anteriormente, recibieron invitación para competir naciones como El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana. Costa Rica por primera vez tendrá representación en las justas regionales.