Otros deportes

Costa Rica competirá con dos campeones mundiales en las justas más antiguas de Suramérica

Costa Rica enfrentará un nuevo desafío en los Juegos de mayor tradición en Suramérica

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Bolivarianos del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 Costa Rica participará por primera vez Andrés Acuña, racquetbol Elena Weinstok, bolichista 1.º de octubre.del 2025 Archivo La Nación
El raquetbolista Andrés Acuña y la bolichista Elena Weinstok serán los abanderados en los Juegos Bolivarianos, donde Costa Rica competirá por primera vez. (La Nación/Archivo La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Deportivos BolivarianosElena Weinstok.Andrés Acuña
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.