Orgullo tico: Elena Weinstok ingresa en la historia de prestigioso torneo de boliche juvenil

La bolichista costarricense Elena Weinstok sigue haciendo historia, a pesar de su corta edad, al ganar el pasado fin de semana el Junior Gold Championships 2025, el torneo juvenil de boliche más prestigioso de Estados Unidos.

Elena, de 16 años, logró una victoria histórica al convertirse en la primera mujer no estadounidense en conquistar el título de la categoría U18 femenina.

El evento, organizado por la United States Bowling Congress (USBC), reunió a más de 3.500 jóvenes atletas en seis categorías (U18, U16 y U12, masculino y femenino), distribuidos en ocho centros de boliche del área de Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos.

LEA MÁS: Orgullo tico: Bolichista Elena Weinstok obtiene el subcampeonato mundial juvenil

Además de competir por el título nacional, los participantes aspiraban a becas universitarias y un lugar en el Junior Team USA.

La bolichista nacional comenzó su participación como la sembrada número 3 en la fase final del torneo. Su desempeño en la fase de escaleras fue impecable. En la semifinal, venció a la sembrada número 2, Amber Benson (Dunkirk, Dakota del Norte), con un marcador de 183-159.

Aunque inició con una apertura (esto es cuando en los dos lanzamientos no se logra derribar los 10 pines), Elena se recuperó rápidamente con tres strikes en cuatro cuadros, mientras Benson cometió errores en los cuadros quinto y sexto.

En la final Elena enfrentó a la sembrada número 1, Tori Franklin (Frisco, Texas), y ganó con un sólido 225-192. La nacional abrió con una serie de tres strikes consecutivos, mantuvo la limpieza en sus tiros y cerró con fuerza en el décimo cuadro.

LEA MÁS: ¡Orgullo costarricense! Con 16 años, bolichista tica es la mejor de Iberoamérica en la categoría juvenil

Este triunfo se suma a su ya impresionante palmarés, que incluye medallas de oro en los Juegos Panamericanos y en el Campeonato Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Bowling.

“No puedo describir lo que siento, pero es increíble representar tan bien a mi país aquí. Este torneo me ha hecho mejorar muchísimo, y aún no me creo que lo gané. Parece que el trabajo no ha terminado, pero sí lo está”, confesó Weinstok en un comunicado de prensa.

Su victoria no solo representa un logro personal, sino también un hito para el boliche juvenil internacional, abriendo puertas a más atletas fuera de EE. UU. que sueñan con competir en este escenario.