Orgullo de Costa Rica: Raquetbolista Andrés Acuña se corona campeón mundial tras vencer a leyenda en la final

El costarricense Andrés Acuña se convirtió en campeón del mundo al derrotar al que muchos consideran el mejor jugador de raquetbol de la historia

Por Juan Diego Villarreal
Andrés Acuña Raquetbol Campeón Mundial Abierto Denver, Estados Unidos 10 de setiembre del 2025 Cortesía: Andrés Acuña
Andrés Acuña besa el trofeo que lo acredita como monarca del Campeonato Mundial Abierto de Raquetbol, celebrado en Colorado, en Denver, Estados Unidos. (La Nación/Cortesía: Andrés Acuña)







Andrés AcuñaRácquetbolCampeonato Mundial Abierto
