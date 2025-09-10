Orgullo de Costa Rica: Raquetbolista Andrés Acuña se corona campeón mundial tras vencer a leyenda en la final

Andrés Acuña besa el trofeo que lo acredita como monarca del Campeonato Mundial Abierto de Raquetbol, celebrado en Colorado, en Denver, Estados Unidos.

En uno de sus triunfos más relevantes en su exitosa carrera deportiva, el raquetbolista costarricense Andrés Acuña se proclamó monarca del Campeonato Mundial Abierto de la IRT, al vencer al canadiense Kane Waselenchuk.

Acuña derrotó al que muchos consideran el mejor jugador del raquetbol de la historia con parciales de 15-14 y 15-6, dominando el compromiso y reafirmando su gran nivel en la actualidad en el Highlands Ranch, Colorado, en Denver, Estados Unidos

La misma organización del evento destacó la victoria del nacional frente a Waselenchuk al señalar: "¡Derriba a Kane en la final y domina el momento Mile High en Denver!“. Con este título, Acuña reafirma su lugar entre la élite del International Racquetball Tour (IRT), ¡un orgullo para Costa Rica!

La victoria del tico ante Waselenchuk, fue una de las mayores sorpresas del campeonato debido al palmarés del canadiense.

En la última década, el nacido en Edmonton, Alberta, Canadá, fue el jugador más dominante de la International Racquetball Tour (IRT). El jugador zurdo, durante ese tiempo, tuvo una racha invicta récord de 134 partidos que duró más de tres años, siendo prácticamente invencible.

“Es muy motivante. Tenía un récord de 0-8 ante él, no le había podido derrotarlo. Estuve muy cerca en dos oportunidades anteriores, pero no se dio. En 20 años de carrera deportiva, Waselenchuk solo perdió dos finales en cancha: en 2022 y está frente a mí, lo que es un gran orgullo”, dijo Acuña, a La Nación.

En las semifinales del campeonato mundial venció al argentino Gerson Miranda en un encuentro que se tuvo que ir a tres sets. Acuña cayó en el primero por 7-15, pero en los dos siguientes se impuso por 15-13 y 11-3, demostrando su reacción ante la adversidad para llegar a la gran final, donde venció al canadiense.

Mientras tanto, en el 2022, Acuña ganó la medalla de oro en los Juegos Mundiales Birmingham 2022, al derrotar en la final al mexicano Rodrigo Montoya.

Tras su victoria, Andrés Acuña agradeció en sus redes sociales el apoyo del Icoder, Comité Olímpico, patrocinadores y la Federación Costarricense de Raquetbol.