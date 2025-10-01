Puro Deporte

Costa Rica competirá con 484 atletas en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

En los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, la delegación de Cosa Rica competirá en 47 disciplinas deportivas

Por Juan Diego Villarreal
03 de setiembre del 2025. Pista Atlética de Hatillo 2. BN Arena. Los atletas velocistas Gerald Drummond y Daniela Rojas entrenan bajo la dirección de Emmanuel Chanto en las instalaciones de BN Arena en Hatillo 2. Ambos atletas participarán en los 400 metros vallas en el mundial Tokio 2025. En la foto: Gerald Drummond y Daniela Rojas realizaron ejercicios de calentamiento asi como competencias de 400 metros bajo la dirección del entrenador Emmanuel Chanto. El campeón mundial Sherman Guity también estuvo presente en el entrenamiento. Foto: Albert Marín.
La vallista Daniela Rojas, será abanderada en los Juegos Centroamericanos de Guatemala, que arrancan el próximo 18 de octubre. (Albert Marin/Gerald Drummond y Daniela Rojas en entrenamiento.)







