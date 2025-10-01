Costa Rica competirá con 484 atletas en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

La vallista Daniela Rojas, será abanderada en los Juegos Centroamericanos de Guatemala, que arrancan el próximo 18 de octubre.

La delegación de Costa Rica en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que se realizarán del 18 al 30 de octubre de 2025, estará conformada por 484 atletas en 47 disciplinas deportivas.

Así lo dio a conocer este martes 1.º de octubre de 2025 el presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), Henry Núñez Nájera, durante la juramentación oficial que se realizó en la sede de San Isidro de Coronado.

De acuerdo con Núñez, el objetivo del Equipo Olímpico es disputar la mayor cantidad de medallas en las justas regionales.

“Costa Rica lleva una delegación que ha sido cuidadosamente escogida por cada una de las federaciones, con el fin de contar con el mejor grupo de atletas de cara al primer evento del Ciclo Olímpico”, indicó Núñez en un comunicado de prensa.

Según el jerarca, la inversión a nivel nacional es mucho menor que la de otros países de la región; pese a ello, es consciente de la calidad del deportista costarricense, que dará todo su esfuerzo para subir al podio.

Entre las disciplinas en las que Costa Rica estará en competencia en tierras chapinas se encuentran: aguas abiertas, natación, ajedrez, marcha, media maratón, pista y campo, bádminton, baloncesto 3x3, baloncesto, balonmano, béisbol, billar, boliche, BMX, ciclismo de montaña y ciclismo de ruta.

A ellas se suman: esgrima, fútbol, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia rítmica, golf, levantamiento de pesas, hockey sobre césped, judo, karate, patinaje, rugby, sóftbol, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, voleibol de playa, voleibol de sala, sambo, lucha y ecuestre.

Los abanderados de la delegación costarricense en las justas del istmo serán la atleta Daniela Rojas, especialista en los 400 metros con vallas, quien recientemente participó en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 y posee el récord nacional en esta disciplina con un tiempo de 55 segundos y 67 centésimas (55:67).

Así como el ciclista Gabriel Rojas, quien ha logrado importantes victorias, incluyendo el primer lugar en la clasificación general del Tour de Panamá 2024, convirtiéndose en el primer costarricense en alcanzar este título. También ha sido campeón nacional de ruta y medallista de oro en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.