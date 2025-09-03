Puro Deporte

Gerald Drummond y Daniela Rojas: Su esfuerzo e inquebrantable pasión los tiene en el Mundial de Atletismo

Los vallistas Gerald Drummond y Daniela Rojas competirán en el Mundial del Tokio el próximo 15 de setiembre

Por Juan Diego Villarreal
Gerald Drummond y Daniela Rojas Atletas clasificados al Mundial de Atletismo de Japón a partir del 13 de setiembre. 3 de setiembre del 2025 Fotografía: Albert Marín
Daniela Rojas y Gerald Drummond, se entrenaron este miércoles 3 de setiembre en la Pista Rafael Ángel Pérez, de Hatillo, previo a su participación en el Mundial de Atletismo de Tokio, Japón Fotografía: Albert Marín (La Nación/Fotografía: Albert Marín)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

