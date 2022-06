Carlos ‘Cali’ Muñoz pasó de descartado a revivir el sueño por el cual esperó toda su vida

Carlos 'Cali' Muñoz volverá a competir, en el Tour Mundial, luego de superar una cirugía en su hombro derecho, en mayo pasado. (Jorge ARCE / LN.)

En una inesperada decisión por parte de la World Surfing League, (WSL) el surfista costarricense Carlos Cali Muñoz recibió una invitación para competir en la śetima parada del Tour Mundial que se realizará a partir de este domingo, en el Surf City, en el Puerto La Libertad, de El Salvador.

Muñoz, quien días atrás había quedado fuera del máximo evento profesional a causa de una lesión en su hombro derecho, durante la primera fecha, recibió una Wild Card para competir en lugar del hawaiano John John Florence, quien actualmente se ubica tercero de la clasificación general con 26.695, pero quedó fuera por una dolencia en su rodilla derecha.

“Después de la lesión, fue un momento muy duro, pero hemos salido adelante y la verdad estoy muy feliz de poder participar en este evento. No podía surfear y la verdad no estaba pensando que iba a competir. Me sorprendió el llamado, pero estoy agradecido con Dios por la oportunidad”, comentó Muñoz en El Salvador a la revista especializada Duke.

En un principio el oriundo de Jacó se enfrentaría a la leyenda del surf, el estadounidense Kelly Slater, quien a sus 50 años es el máximo referente de este deporte y once veces ganador del Tour Mundial, no obstante este sábado la WSL anunció que Slater se lesionó y no estará en la competencia, por lo que ahora Muñoz debe esperar el reacomodo de las series.

“Sinceramente estoy agradecido con Dios y todas las personas que me han apoyado porque ha sido un momento psicológico muy fuerte; necesité del apoyo de muchas personas; gracias a ellos estoy aquí hoy; agradecido y feliz de hacer lo que me gusta”, comentó Muñoz.

En la primera fecha del Tour en Oahu, Hawái, en febrero anterior, Cali se dislocó el hombro derecho, por lo que tuvo que ser operado y se perdió las seis restates fechas. En aquel momento terminó noveno y por la gravedad de la lesión tuvo que pasar al quirófano.

A mediados de mayo, la WSL, luego de cumplirse la mitad del campeonato, no le dio opciones de mantenerse en competencia con un comodín, por lo que su llamado no dejó de ser sorpresivo, incluso para él mismo.

“Estamos en Centroamérica, yo soy de Centroamérica y creo que la WSL hizo lo correcto (darle la wild card). Me había dado cuenta de la lesión de John John (Florence), pero no había considerado que el comodín me lo iban a dar a mí”, comentó Muñoz.

“Estoy agradecido, motivado y espero que John John se recupere pronto. Él es uno de los surfers que más me gusta ver competir y ahora me toca a mí; espero que él me pase sus poderes”, aseguró bromeando, muy a su estilo.

Brisa en la pelea

Por su parte, en la rama femenina la nacional Brisa Hennessy buscará mantenerse en el podio de la competencia. Actualmente la tica es segunda del Tour con 30,320 puntos y solo es superada por la hawaiana Carissa Moore con 32,095, mientras la tercera casilla le corresponde a la francesa Johanne Defay con 28.980 unidades.

Brisa se medirá a la australiana Isabella Nichols, quien es octava en la clasificación con 22,575 y a la estadounidense Caroline Marks, quien retorna al Tour luego de ausentarse por lesión, tras haber competido en la primera jornada del campeonato.

Para mantenerse en el Top 3 de la clasificación del Tour, Hennessy debe superarsus quintos puestos de las dos últimas paradas, en Australia a Indonesia, con el fin defender su subliderato y tratar de acercarse a Moore, con quien tiene una diferencia de 1775 unidades.