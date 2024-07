Carlos Alcaraz duró más tiempo de la cuenta para vencer en Wimbledon al valiente Mark Lajal

Londres, Inglaterra.- Carlos Alcaraz arrancó su defensa del título en Wimbledon con una trabajada victoria sobre el estonio Mark Lajal, procedente de la clasificación, al que batió por 7-6 (7/3), 7-5 y 6-2, este lunes en la apertura de la Pista Central.

Como manda la tradición, el campeón saliente del cuadro masculino tuvo el privilegio de estrenar la hierba de la pista principal. Alcaraz (3º ATP) tuvo que ponerse las pilas ante un rival de su misma edad, 21 años, pero que ocupa el puesto 269º de la clasificación mundial. Finalmente se impuso en 2 horas y 22 minutos.

En la próxima ronda el reciente ganador de Roland Garros se enfrentará al vencedor del duelo entre el australiano Aleksandar Vukic (69º) y el austriaco Sebastian Ofner (45º).

Batido en la segunda ronda de Queen's, un torneo que ganó el año pasado, Alcaraz tardó en tomarle el punto a un adversario que no había jugado nunca en césped hasta la presente temporada, perdiendo en la segunda ronda de la clasificación de los Challengers de Surbiton y Nottingham, antes de pasar las tres rondas de clasificación en Wimbledon.

Pero después de dos sets muy igualados, el estonio terminó por inclinarse ante la mirada de David Beckham, presente en las tribunas.

“A mí me gusta siempre ser perfecto o buscar la perfección. O estar lo más cercano posible a la perfección. Hay ciertas cosas que tengo que mejorar, en las que no me he visto del todo bien. Pero, en el cómputo global, me he visto a un buen nivel, jugando y moviéndome bien. Para ser primera ronda, que nunca es fácil empezar, he estado bien”, expresó Carlos Alcaraz en la rueda de prensa.

Daniil Mededev se impuso con comodidad

El ruso Daniil Mededev, N.5 de la ATP y semifinalista el año pasado, superó con comodidad la primera ronda del torneo de Wimbledon tras imponerse este lunes al estadounidense Aleksandar Kovacevic (N.88) por 6-3, 6-4 y 6-2.

“Los primeros partidos en un Grand Slam no son nunca fáciles y ha habido momento de más tensión de lo que podría dar que pensar el marcador. Estoy contento de mi nivel de juego”, explicó el ruso.

Frente a un rival que a sus 25 años nunca había jugado en Wimbledon, Medvedev se mostró imperial con su servicio, cerrando el partido con un ‘ace’, el 16º en todo el duelo.

En segunda ronda tendrá un rival francés: Alexandre Müller (N.102), que derrotó a su compatriota Hugo Gaston (N.71) por 6-4, 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5).

Vondrousova, Djokovic y Murray entran en acción este martes

La vigente campeona de Wimbledon Marketa Vondrousova y la leyenda Novak Djokovic, así como el ídolo local Andy Murray, debutarán en la edición de 2024 en la Pista Central en la sesión del martes.

En la pista 1, la campeona de 2022 Elena Rybakina abrirá la jornada y le seguirán el alemán Alexander Zverev y la número uno del mundo, Iga Swiatek.

Resultados de este lunes en el torneo de tenis de Wimbledon

Individuales masculinos - Primera ronda:

Matteo Berrettini (ITA) derrotó Márton Fucsovics (HUN) 7-6 (7/3), 6-2, 3-6, 6-1.

Denis Shapovalov (CAN) Nicolás Jarry (CHI/N.19) 6-1, 7-5, 6-4.

Grigor Dimitrov (BUL/N.10) Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-4, 7-5.

Shang Juncheng (CHN) Cristian Garín (CHI) 7-5, 6-4, 6-4.

Stanislas Wawrinka (SUI) Charles Broom (GBR) 6-3, 7-5, 6-4.

Gael Monfils (FRA) Adrian Mannarino (FRA/N.22) 6-4, 3-6, 7-5, 6-4.

Zhang Zhizhen (CHN/N.32) Maxime Janvier (FRA) 7-6 (7/4), 6-3, 6-2.

Jan-Lennard Struff (GER) Fábián Marozsán (HUN) 6-4, 6-7 (4/7), 6-2, 6-3.

Alexandre Muller (FRA) Hugo Gaston (FRA) 6-4, 7-6 (7/2), 7-6 (7/5).

Daniil Medvedev (RUS/N.5) Aleksandar Kovacevic (USA) 6-3, 6-4, 6-2.

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) Mark Lajal (EST) 7-6 (7/3), 7-5, 6-2.

Borna Coric (CRO) Felipe Meligeni (BRA) 6-3, 7-6 (7/2), 6-3.

Frances Tiafoe (USA/N.29) Matteo Arnaldi (ITA) 6-7 (5/7), 2-6, 6-1, 6-3, 6-3.

Brandon Nakashima (USA) Sebastián Báez (ARG/N.18) 6-2, 6-3, 6-4.

Jordan Thompson (AUS) Pavel Kotov (RUS) 5-7, 5-7, 6-4, 6-4, 6-4.

Casper Ruud (NOR/N.8) Alex Bolt (AUS) 7-6 (7/2), 6-4, 6-4.

Individuales femeninos - Primera ronda:

Zhu Lin (CHN) derrotó Irina-Camelia Begu (RUM) 6-0, 6-4.

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.25) Taylor Townsend (USA) 7-6 (7/4), 6-1.

Elise Mertens (BEL) Nao Hibino (JPN) 2-6, 6-2, 6-4.

Arantxa Rus (NED) Yuan Yue (CHN) 6-2, 6-3.

Maria Sakkari (GRE/N.9) McCartney Kessler (USA) 6-3, 6-1.

Daria Kasatkina (RUS/N.14) Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-0.

Dayana Yastremska (UKR/N.28) Nadia Podoroska (ARG) 6-1, 7-6 (7/1).

Varvara Gracheva (FRA) Lesya Tsurenko (UKR) 6-3, 6-1.

Jasmine Paolini (ITA/N.7) Sara Sorribes Tormo (ESP) 7-5, 6-3.

Greet Minnen (BEL) Heather Watson (GBR) 7-5, 6-4.

Marta Kostyuk (UKR/N.18) Rebecca Sramková (SVK) 6-3, 6-2.

Anca Todoni (RUM) Olga Danilovic (SRB) 7-5, 6-1.