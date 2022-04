Brisa Hennessy pierde liderato del Tour Mundial, pero aún tiene motivos para sonreír

Brisa Hennessy volverá a competir en el Tour Mundial la próxima semana, siempre en Autralia. Cortesía World Surfing League

Durante prácticamente dos meses la surfista costarricense Brisa Hennessy vistió con orgullo la camiseta amarilla del Tour Mundial, que la destacaba como la líder del certamen profesional de surfing más importante del planeta.

No obstante, este sábado la tica perdió en las semifinales del Rip Curl Pro Bells Beach, en Australia, ante la estadounidense Carissa Moore, actual campeona olímpica y quien precisamente le arrebató el primer puesto del Tour, tras una reñida serie que se definió por menos de un punto.

Pero no todo es tristeza para la nacional, quien con su tercer puesto aseguró su clasificación al Tour 2023 de la World Surf League y con ello se mantendrá en la élite mundial y con una gran oportunidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Hay que recordar que las ocho primeras competidoras del Tour Mundial, en la temporada 2023, aseguran su boleto a las justas olímpicas, por lo que de allí la importancia de mantenerse entre las mejoras exponentes del surfing en el orbe.

Brisa había ganado el Torneo Hurley Sunset Beach en Oahu Hawái, el pasado 18 de febrero, lo que le valió adueñarse del liderato. Luego se mantuvo de puntera pese a terminar novena en la tercera parada del tour en Peniche, Portugal, el 8 de mayo, una posición nada despreciable.

Brisa Hennessy perdió en la semifinal en Australia ante la campeona olímpica Carissa Moore. World Surfing League

Empero, este sábado no pudo superar a Moore de 29 años y campeona del Tour en 2011, 2013, 2015 y 2019, quien con su triunfo logró desbancar a la costarricense.

Carissa Moore se impuso en la semifinal con una combinación de 14.50, tras correr cinco olas, mientras Hennessy no se vio favorecida por el oleaje y apenas pudo combinar 13.50, luego de solo sumar en dos olas ante las difíciles condiciones de la competencia.

En los cuartos de final la tica había vencido a la francesa Johanne Defay por un ajustado 11.60 a 11.57.

De acuerdo a la Federación de Surf de Costa Rica, la oriunda de Matapalo de Puerto Jiménez, sumó 6.085 puntos en Australia y en total contabilizó 23.440 unidades. Moore la superará más allá del resultado de la final que disputará frente a la australiana Tyler Wright; tiene 6.945 puntos menos que la tica, pero en la final sumará 7.500 si pierde y 10.000 si triunfa. En tanto, Wright podría igualar a Brisa solo si gana la fecha.

Un año difícil

Tras avanzar a las semifinales en Australia, Brisa confesó que el 2021 había sido complicado, por su participación en la Olimpíada, donde finalizó de quinta, y la lucha por mantenerse en el Tour Mundial, pero nunca se rindió y todas las experiencias vividas le ayudaron a ser una mejor surfista.

“Creo que es un viaje que experimenta cada persona, el cual es diferente y hermoso de distintas maneras. Nunca en mi vida había llorado tanto como lo hice el año pasado. Pero todo eso me ayudó a convertirme en lo que soy hoy y sé que habrá muchos momentos en el futuro, pero es parte del camino”, manifestó Hennessy a través de la transmisión de la World Surfing League.

La atleta olímpica que recibirá ayuda económica mediante una beca del Comité Olímpico de Costa Rica y el Icoder, indicó que siempre será un orgullo representar al país y defender su bandera en cualquier competencia.

“Sentí que en esos momentos (difíciles) todos podemos profundizar y encontrarnos a nosotros mismos, de una manera diferente, incluso en algunas oportunidades estar incómodos. Esos son los momentos más hermosos. No cambiaría el año pasado por nada del mundo, no le cambiaría nada, a pesar de las dificultades, porque me han hecho fuerte y logré alcanzar las metas propuestas”, manifestó Hennessy.

El próximo evento de Brisa será el Margaret River, siempre en Australia, del 24 de abril al 4 de mayo.