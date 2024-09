Andrey Amador: ‘El Comité Olímpico se vuelve en contra de algunos deportistas que no se han dejado’

El formar parte de la agrupación Cambio Olímpico, que bajo el liderazgo de la atleta Gabriela Traña buscará la presidencia del Comité Olímpico Nacional (CON), es un nuevo reto para el pedalista Andrey Amador, quien asegura que su intención es aportar su experiencia y conocimiento al deporte costarricense.

Andrey, integrante del equipo de ciclismo EF Education-EasyPost, comentó al periodista Steven Mora del sitio especializado Crciclismo.com, que las experiencias en eventos internacionales y en el ciclo olímpico, lo ayudan a entender las necesidades que los deportistas y es por ello que desea aportar.

Amador será el representante de los atletas olímpicos en la papeleta Cambio Olímpico que la conforman Gabriela Traña junto a Alexander Chacón, como vicepresidente, Carlos Bravo como secretario general, Daniel Cohen como tesorero, Geen Clark como director 1, Kenneth Víquez como director 2, Natalia Brenes como directora 3, y Marcia González, exministra de Justicia, como fiscal.

También se unieron al grupo Alma Monterrey y el marchista Allan Segura como directores suplentes.

“He visto las carencias, que tiene un deportista en este país. En mi caso sé lo que llegué a vivir y sé como funciona el Comité Olímpico. Es claro que es una entidad muy importante, es un país pequeño donde hay poco apoyo, pocos patrocinadores y recursos. Es por eso que el Comité Olímpico y el mismo Icoder deben funcionar de la mejor manera para obtener buenos resultados”, aseguró Amador a Crciclismo.

Andrey, quien fue muy crítico en el pasado con la labor del Comité Olímpico, confesó que tenía pensado, una vez que se retirara, intentar colaborar con el deporte en Costa Rica. Sin embargo, la oportunidad le llegó antes de lo pensado al ser tomado en cuenta con la agrupación Cambio Olímpico.

“Siempre dije que el día que me retirará que aún no es, pero me gustaría aportar lo que el deporte de la bici me dio. Como ciclista desde el 2006 que representaba a la Selección Nacional en Panamericanos de ciclismo y otros eventos, hasta que corrí mi primera olimpiada.

Andrey Amador defiende su posición en el deporte

Ganador de una etapa del Giro de Italia en 2012 y portador de la camiseta de líder del Giro de Italia en 2016, Andrey declaró que después de competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, es claro que hay situaciones que deben cambiar en el Comité Olímpico.

“Fácilmente, pude casarme con el Comité Olímpico y probablemente estaría recibiendo una beca. Estaría calladito y contento, pero gracias a Dios no he sido así y es parte de lo que yo he estado en contra, porque el Comité Olímpico se vuelve en contra de algunos deportistas, que no se han dejado”, aseguró Amador.

El pedalista nacional fue enfático y agregó: “No estoy de acuerdo que Intenten ganarse un deportista dándole una beca, no está bien. Uno como deportista y que ha estado en contra de esas prácticas no puede acceder, aunque sé que muchos lo hacen porque la necesitan para poder cumplir sus objetivos”, añadió.

Andrey no quiso profundizar sobre el mal uso de las becas, pero declaró que se debe fomentar a los jóvenes, a las promesas que vienen creciendo, para que puedan llegar a ser atletas olímpicos

“Uno debe dar el ejemplo con hechos. En mi caso, a mis casi 40 años, que yo acepte una beca para un ciclo olímpico, aunque sea seleccionado nacional, me parece una falta de respeto para los jóvenes que lo necesiten, para los que tiene proyección. No sería correcto que yo esté recibiendo una beca. Esas son las cosas que uno le gustaría llegar a cambiar”, enfatizó Amador.

El pedalista nacional comentó que le gustaría que más deportistas activos y retirados pudieran aportar ideas para mejorar el deporte costarricense, más allá de su disciplina deportiva, porque lo importante es lograr mejores condiciones para los deportistas y transparencia a la hora de elegir a los miembros de un Comité Olímpico.

“Debemos tomar en cuenta a atletas que tengan experiencia internacional, que puedan aportar ideas. ¿Por qué no pensar en un Keylor Navas, si tiene los atestados y los conocimientos necesarios? Deseamos el próximo 30 de setiembre una elección transparente donde se respete el voto secreto de las Federaciones para que no tengan miedo y ejercer el voto y pensar en un cambio en el deporte” declaró Amador.