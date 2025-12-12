Puro Deporte

Otra polémica en el Mundial 2026: Grupo de aficionados pide ‘suspensión inmediata’ de venta de entradas

Aficionados organizados levantaron la voz por el precio de las entradas para el Mundial 2026 y exigen suspender el proceso de venta

Por AFP
El presidente de FIFA Gianni Infantino habla con la prensa luego del sorteo del Mundial 2026 en Washington. El precio de las entradas está generando polémica.
El presidente de FIFA Gianni Infantino habla con la prensa luego del sorteo del Mundial 2026 en Washington. El precio de las entradas está generando polémica. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







