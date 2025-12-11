Puro Deporte

El Mundial 2026 ya tiene su primera polémica: Irán y Egipto se unen contra ‘el partido del orgullo LGTBI’

El partido entre Irán y Egipto por el Mundial 2026 ya levanta polémica por actividades de apoyo a la comunidad LGTBI

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de FIFA Gianni Infantino habla en el sorteo del Mundial 2026, del pasado 5 de diciembre, mientras una pantalla muestra al fondo los partidos.
El presidente de FIFA Gianni Infantino habla en el sorteo del Mundial 2026, el pasado 5 de diciembre, mientras una pantalla muestra al fondo los partidos. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Día del Orgullo LGTBILGTBIPartido Irán-Egipto
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.