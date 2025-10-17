Óscar Ramírez y Alajuelense despejan todas las dudas

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez tomó decisiones para el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense reaparece en escena en el Torneo de Apertura 2025 y lo hace de visita contra Herediano, en una noche en la que ya se despejan todas las dudas.

¿Quiénes son los elegidos por Óscar “Macho” Ramírez? ¿Regresan a convocatoria los jugadores que recientemente fueron sancionados por irse de fiesta antes del viaje a Honduras?

Ya el propio técnico de la Liga había dado una pista en la víspera de este encuentro, cuando aseguró que los jugadores que cometieron el error ya fueron castigados, y que él echará mano de ellos cuando lo crea oportuno.

La alineación estelar de Alajuelense en su visita al “Team” está conformada por: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Rashir Parkins, Kenyel Michel, Jeison Lucumí, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros.

Además, la Liga tiene como opciones de cambio a Johnny Álvarez, Deylan Paz, Deylan Aguilar, John Paul Ruiz, Alejandro Bran, Elián Quesada, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Diego Campos y Doryan Rodríguez.

