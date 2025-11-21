Óscar Ramírez usará como titulares a jugadores de Alajuelense que Miguel ‘Piojo’ Herrera dejó en banca

Óscar Ramírez pretende que Liga Deportiva Alajuelense tome más ventaja en el primer lugar del Torneo de Apertura 2025.

Óscar “Macho” Ramírez ya había dado una pista sobre lo que tenía en mente para el partido de este jueves 20 de noviembre entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.

¿Usará a esos jugadores que se encuentran en duelo por la Selección de Costa Rica? Por lo que comentó el técnico rojinegro en la víspera de este partido, parecía que esos ocho hombres recién llegados de la Tricolor iban directo a su convocatoria. Y así pasó.

Tome en cuenta que las incidencias de este pulso entre Alajuelense y Cartaginés puede seguirlas en este artículo.

Alajuelense presenta esta alineación titular contra Cartaginés: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Rashir Parkins, Celso Borges, Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros, Joel Campbell y Anthony Hernández.

Es decir, serán de la partida cinco de los ocho jugadores recién llegados de la Selección. Los otros tres esperan en el banco.

El “Macho” dejó en la suplencia a Johnny Álvarez, Santiago van der Putten, Deylan Aguilar, John Paul Ruiz, Diego Campos, Aarón Salazar, Alejandro Bran, Deylan Paz, Demetrius Tristán y Creichel Pérez.

Por esas casualidades de la vida, casi de forma simultánea, mientras que Alajuelense y Cartaginés entregaban sus formaciones, la Federación Costarricense de Fútbol oficializó la salida de Miguel “Piojo” Herrera de la Tricolor.

¿Y cuál es la alineación de Cartaginés? El equipo de Andrés Carevic presenta como estelares a Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Mauro Quiroga, Cristopher Núñez, Luis Flores, Diego Mesén, Marco Ureña, Everardo Rubio, Suhander Zúñiga y Bernald Alfaro.

Los suplentes de los brumosos son Christopher Moya, Emmanuel Brenes, Carlos Barahona, Diego González, Douglas López, José Mora, Geancarlo Castro, Dariel Castrillo, Jesús Batiz y José Rodríguez.

