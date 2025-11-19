Óscar ‘Macho’ Ramírez tiene a medio Alajuelense en duelo y esto planea ante Cartaginés

Óscar Ramírez procura que sus jugadores se quiten de inmediato el chip de la Selección de Costa Rica y sigan en lo suyo con Liga Deportiva Alajuelense.

Después del fracaso de la Selección de Costa Rica al desmoronarse el sueño de ir al Mundial 2026, de inmediato vuelve el fútbol nacional, porque Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Cartaginés este jueves 20 de noviembre.

Óscar “Macho” Ramírez atendió a los medios de comunicación y más que una conferencia sobre Alajuelense parecía una rueda de prensa de la Selección Nacional.

La mayoría de consultas para ese hombre que sabe lo que es jugar un Mundial, quedar fuera, clasificar como entrenador y dirigir en una Copa del Mundo, se enfocaron en la catástrofe.

El “Macho” sabe que el momento no es sencillo, pero contó que ha ido conversando con sus futbolistas, principalmente los que estaban ahí, en el Estadio Nacional: Alexis Gamboa, Celso Borges, Joel Campbell, Anthony Hernández, Creichel Pérez, Alejandro Bran, Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos.

“Nos toca a nosotros llevar el peso de la convocatoria y saber lidiar con eso, conozco a los muchachos y ellos están identificados con el tema nuestro, en Alajuelense. Y sé que tienen esa hambre de lograr cosas, creo que hemos ido implementando eso.

”De lo que he vivido con ellos, sí es difícil en el momento en el sentido de duelo, pero el fútbol tiene esas cosas, que inmediatamente pues tienes que jugar y ahí vas haciendo el duelo jugando, y entonces pues es más fácil de llevar”, apuntó Óscar Ramírez.

En lugar de preocuparse, cree que pensando en los intereses de su su club, más bien beneficia que tengan este encuentro de inmediato.

“Tal vez no por el acumulado de trabajo, que son 18 días que los muchachos no estuvieron con nosotros. Ya veremos este jueves, si podemos manejar bien el asunto, o si de alguna manera resintieron algo, pero con los poquitos que he hablado, los veo bien”, manifestó el “Macho”.

La Nación le consultó al técnico de la Liga qué tiene en mente, si contará con ellos para el pulso contra Cartaginés de este jueves.

“De los que he consultado vienen con ganas de jugar, creo que tuvieron poca participación, a excepción del partido de Celso Borges y Alexis Gamboa, que en Curazao lo jugaron casi todo. Los demás vienen con poco kilometraje por decirlo así”, respondió.

Óscar Ramírez piensa para este jueves echar mano de los jugadores que se reintegraron a Liga Deportiva Alajuelense después de la pesadilla con la Selección de Costa Rica. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Añadió que, desde esa óptica, puede tomar decisiones. Además, en estas horas que faltan pretende intercambiar criterios con ellos criterios con ellos.

“Si viera alguno diferente, alguna situación, o algo, pues si lo tocaría más a fondo”, citó.

La Liga tiene algunas novedades en cuanto a Alberto Toril, Fernando Piñar y Kenyel Michel. De ellos, el “Macho” subrayó que este tiempo les cayó bien en su recuperación y que solo a Michel aún le resta un poquito para volver a jugar.

El partido postergado por la Selección de Costa Rica

Alajuelense y Cartaginés al fin jugarán ese partido que sufrió varias reprogramaciones por la Selección de Costa Rica y la reprobada misión Mundial 2026.

El partido corresponde a la jornada 5 del Torneo de Apertura y resulta más que relevante para ambos clubes. La Liga marcha líder y los brumosos pelean por la clasificación.

“Es un partido importante, creo que se ha aplazado muchas veces ya ante circunstancias. Se llegó a la última, que es esta, de jugar después de todo esto de la Selección y lo tenemos que afrontar. Tal vez, los muchachos vienen con un poco menos de kilometraje”, mencionó Óscar Ramírez.

Dijo que solo tenía que ver qué hacía Miguel “Piojo” Herrera, porque si el mexicano usaba más a los jugadores de Alajuelense, él iba a tener que descansarlos este jueves.

“Pero los que participaron lo hicieron poco tiempo y entonces pues da para considerarlos para este juego, sabiendo que es poder ampliar un poco el margen que tenemos de ventaja y esperar los otros partidos que van a ser muy importantes para todos”, analizó el técnico de la Liga.

Vienen tres semanas fuertes para Alajuelense, con el cierre del torneo y la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú de Guatemala.

“Tenemos la final y estamos peleando ese primer lugar, ha sido muy difícil, muy complejo manejar los dos frentes con toda la parte de esto, de lo que era la eliminatoria también metida y pues estamos ahí, en el frente de las dos competencias, esperando Dios quiera que se nos dé bien”, apuntó.

Lo que él quiere es que Alajuelense consolide una ventaja en la cima, recibir a Sporting el domingo y luego enfocarse en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana, que será el 26 de noviembre.

“Que también tiene su peso importante esa copa y saber manejar las dos competencias ha sido muy difícil. Es la primera vez que lo vivo así, porque en la Copa de Campeones de Concacaf es más espacioso.

”Ahora es muy difícil, como esto de no tener a ocho jugadores durante dieciocho días y con un entrenamiento ir a lidiar con un partido importante”, concluyó Óscar Ramírez.

Alajuelense recibirá a Cartaginés este jueves 20 de noviembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Así va la tabla de posiciones en el Apertura 2025

Así marcha la tabla de posiciones en el Torneo de Apertura 2025, luego de la jornada 15. (Unafut/Unafut)

