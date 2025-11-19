Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez tiene a medio Alajuelense en duelo y esto planea ante Cartaginés

Liga Deportiva Alajuelense recibirá este jueves a Cartaginés, en un duelo de reposición correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez procura que sus jugadores se quiten de inmediato el chip de la Selección de Costa Rica y sigan en lo suyo con Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez procura que sus jugadores se quiten de inmediato el chip de la Selección de Costa Rica y sigan en lo suyo con Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







Fanny Tayver Marín

