Alajuelense vs. Cartaginés: Vuelve el fútbol nacional (recuerde cómo va la tabla de posiciones)

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés al fin disputarán el partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura 2025 que tantas veces cambió de fecha. Este juego de reposición será a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El pulso entre la Liga y Cartaginés marca el retorno del fútbol nacional, luego del fracaso de la Selección de Costa Rica al quedar eliminada del Mundial 2026.

Óscar “Macho” Ramírez tiene a medio Alajuelense en duelo, recordando que el cuadro rojinegro aportó ocho futbolistas en la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera para lo que fueron esos juegos contra Haití y Honduras.

Unas horas después de la noche más gris de la Selección de Costa Rica en su historia, el técnico de la Liga recibió en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) a Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Santiago van der Putten, Alejandro Bran, Celso Borges, Joel Campbell, Creichel Pérez y Anthony Hernández.

Después de 18 días fuera, ellos regresaron al club, golpeados por la eliminación y el “Macho” optó por conversar con cada uno.

“Nos toca a nosotros llevar el peso de la convocatoria y saber lidiar con eso, conozco a los muchachos y ellos están identificados con el tema nuestro, en Alajuelense. Y sé que tienen esa hambre de lograr cosas, creo que hemos ido implementando eso.

”De lo que he vivido con ellos, sí es difícil en el momento en el sentido de duelo, pero el fútbol tiene esas cosas, que inmediatamente pues tienes que jugar y ahí vas haciendo el duelo jugando, y entonces pues es más fácil de llevar”, apuntó Óscar Ramírez.

Liga Deportiva Alajuelense marcha líder del Apertura 2025 y Cartaginés busca acercarse más a la clasificación. (Rafael Pacheco Granados)

En lugar de preocuparse, cree que pensando en los intereses de su club, más bien beneficia que tengan este encuentro de inmediato.

La Nación le consultó al técnico de la Liga qué tiene en mente, si contará con estos futbolistas para el pulso contra Cartaginés de este jueves.

“De los que he consultado vienen con ganas de jugar, creo que tuvieron poca participación, a excepción del partido de Celso Borges y Alexis Gamboa, que en Curazao lo jugaron casi todo. Los demás vienen con poco kilometraje por decirlo así”, respondió.

Así que en vista de que Miguel “Piojo” Herrera no los utilizó o les dio pocos minutos, Óscar Ramírez sí tiene en planes a esos futbolistas de Alajuelense que acaban de regresar de la Tricolor.

Mientras que en el bando de Cartaginés, durante estos días de receso, Andrés Carevic tuvo un panorama muy diferente.

Como el mexicano no llamó a ningún futbolista de los brumosos en esa lista final para los partidos eliminatorios en los que Costa Rica quedó fuera del Mundial, el argentino pudo trabajar con todos sus hombres.

Andrés Carevic contó que el espacio les cayó bastante bien y que trató de aprovechar el tiempo al máximo para recuperar a sus hombres después del trajín que han tenido.

También para ir recuperando piezas importantes, más que todo en el plano físico, recordando que las lesiones han sido un calvario para Cartaginés en lo que va de este semestre.

Según el técnico brumoso, Cristopher Núñez y Douglas López son dos jugadores a los que les sirvió el parón. También contó que Leonardo Alfaro todavía no está disponible, así como Johan Venegas.

“Sabemos la importancia de este partido, es el juego extra que nosotros tenemos junto con la Liga y va a ser importante hacer un buen partido y sumar”, comentó Andrés Carevic, quien por primera vez vuelve al Morera Soto convertido en rival.

Andrés Carevic se reencontrará con gente que aprecia de Liga Deportiva Alajuelense, como Celso Borges. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Cartaginés? Copiado!

El partido de reposición entre Alajuelense y Cartaginés será transmitido por FUTV. En este artículo de nacion.com encontrará la previa y las principales incidencias. Además, cuando concluya el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en su emisora de preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Cartaginés Copiado!

Brayan Cruz al centro, asistido por Enmanuel Alvarado y Marvin Meza. Cuarto árbitro: Josué Ugalde. VAR: David Gómez. AVAR: Octavio Jara.

La tabla de posiciones antes del partido Alajuelense vs. Cartaginés Copiado!

Así marcha la tabla de posiciones en el Torneo de Apertura 2025, luego de la jornada 15. (Unafut/Unafut)

Lo que sigue después de este partido de reposición Copiado!

Quedarán tres jornadas para que concluya la fase regular del Torneo de Apertura 2025.

A continuación podrá repasar el cuadro de juegos en los que terminará de definirse quiénes serán los semifinistas. Hasta ahora, solo la Liga tiene el boleto 100% asegurado a esa instancia y Saprissa se encuentra cerca de conseguirlo.

Jornada 16

Partido Fecha Hora Liberia vs. Guadalupe Sábado 22 de noviembre 3 p. m. Saprissa vs. Herediano Sábado 22 de noviembre 8 p. m. Alajuelense vs. Sporting Domingo 23 de noviembre 4 p. m. San Carlos vs. Puntarenas Domingo 23 de noviembre 6 p. m. Pérez Zeledón vs. Cartaginés Lunes 24 de noviembre 8 p. m.

Jornada 17

Partido Fecha Hora Guadalupe vs. Pérez Zeledón Sábado 29 de noviembre 5 p. m. Herediano vs. San Carlos Sábado 29 de noviembre 8 p. m. Cartaginés vs. Alajuelense Domingo 30 de noviembre 11 a. m. Saprissa vs. Liberia Domingo 30 de noviembre 4 p. m. Puntarenas vs. Sporting Domingo 30 de noviembre 5 p. m.

Jornada 18 (*)

Partido Fecha Hora Sporting vs. Saprissa Domingo 7 de diciembre 3 p. m. Pérez Zeledón vs. Herediano Domingo 7 de diciembre 3 p. m. Puntarenas vs. Guadalupe Domingo 7 de diciembre 3 p. m. San Carlos vs. Alajuelense Domingo 7 de diciembre 3 p. m. Cartaginés vs. Liberia Domingo 7 de diciembre 3 p. m.

(*) Programación sujeta a cambios. Los partidos en los que se defina algo deben jugarse a la misma hora.

