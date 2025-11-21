La Selección de Costa Rica anuncia la noticia sobre Miguel ‘Piojo’ Herrera que todo el país esperaba

Miguel Herrera dirigió su último juego con la Selección de Costa Rica ante Honduras, el martes pasado.

La Selección de Costa Rica anunció por medio de un comunicado de prensa que el entrenador, Miguel Herrera, ya no continuará como timonel del conjunto patrio.

“El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año”, afirma la comunicación.

Miguel Herrera no pudo clasificar a Costa Rica a la Copa del Mundo 2026 y quedó fuera en el proceso eliminatorio.

El azteca llegó al banquillo tico luego de que se diera la salida del entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien abandonó el proyecto para irse a dirigir a Paraguay.

Herrera fue presentado en enero pasado como seleccionador y entre sus principales retos estuvo la Copa Oro, en la que quedó eliminado a manos de Estados Unidos, en cuartos de final, esto en la ronda de cuartos de final.

Herrera consiguió, precisamente, para ese torneo contar con el guardavallas Keylor Navas, quien tenía un año retirado del plantel costarricense; no obstante, luego de conversaciones con el presidente federativo, Osael Maroto, y el propio Herrera, decidió volver.

Por otra parte, el estratega confió en nombres jóvenes como Josimar Alcócer, Manfred Ugalde y Orlando Galo. Su inicio eliminatorio, en la tercera y definitiva ronda, fue para el olvido porque no le pudo ganar ni a Nicaragua ni a Haití, con lo que sufrió muchas críticas.

En la segunda fecha el timonel empató 0 a 0 contra Honduras y luego venció a Nicaragua en casa, pero el ambiente seguía frío entre afición y prensa.

Sin duda, la gota que derramó el vaso de paciencia fue la pérdida contra Haití, la cual prácticamente eliminó a Costa Rica; luego la Nacional igualó con Honduras pero sirvió de poco.

El grito de ‘Fuera Piojo’ resonó por todo el INS Estadio, donde el mismo técnico se despidió en la conferencia de prensa, pero hacía falta negociar los términos de su salida. Este viernes por la tarde, la FCRF anunció la finalización del vínculo con el mexicano.