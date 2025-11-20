Andrés Carevic retorna al Morera Soto como rival de Alajuelense

El partido de este jueves 20 de noviembre marcará el retorno de Andrés Carevic al Estadio Alejandro Morera Soto, ese reducto en el que vivió alegrías y tristezas con Liga Deportiva Alajuelense, solo que esta vez regresa como rival, convertido en el técnico del Club Sport Cartaginés y con la firme convicción de ganar.

“Van a ser cerca de dos años que no estoy en el Morera Soto, ni dirigiendo allá, ni de rival, porque nos había tocado jugar en el Estadio Nacional”, recordó Andrés Carevic en la rueda de prensa previa al partido de reposición de este jueves entre Alajuelense y Cartaginés, correspondiente a la jornada 5 del Torneo de Apertura 2025.

“Como lo comenté siempre, soy una persona muy agradecida con Liga Deportiva Alajuelense por todo lo que viví en ese club, tengo afectos por mucha gente ahí. Es especial volver al Morera y agradecerle al aficionado de la Liga por todos los años que estuve ahí”, apuntó el argentino.

También se acordó de la dirigencia y de los jugadores que pasaron por Alajuelense mientras él estaba a cargo del banquillo rojinegro.

“Siempre son palabras de agradecimiento, pero esto es fútbol. Ahora estoy defendiendo al Club Sport Cartaginés y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para conseguir un resultado muy importante para nosotros”, indicó.

Andrés Carevic aseguró que este receso le sentó bien al equipo de la Vieja Metrópoli, que busca ganar terreno en esa lucha por la clasificación.

Durante esta pausa, los brumosos buscaron recuperar a sus jugadores por un fuerte trajín al que se sometieron, en un semestre muy particular, marcado por múltiples lesiones.

Algunos pulieron la parte física, como Cristopher Núñez y Douglas López, pero Leonardo Alfaro aún no está disponible, al igual que Johan Venegas.

Otros jugadores que siguen su proceso de recuperación son José Quirós y Rándall Cordero.

El fútbol nacional resiente la eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026, pero Andrés Carevic tiene un mensaje para la afición de Cartaginés.

Sus palabras a los brumosos comenzaron con que ellos todos los días trabajan muy fuerte y muy duro para darle lo mejor a la institución, siempre exigiendo el 100%.

“Esto es un juego de fútbol y nosotros siempre tratamos de hacer nuestro mejor trabajo posible para sacar buenos resultados, que el equipo juegue bien y ganar los partidos. Agradecerles el apoyo independientemente de las circunstancias y siempre es un plus el apoyo de nuestra afición”, indicó Andrés Carevic.

Recordando cómo se encuentran los primeros puestos de la tabla, Alajuelense marcha líder del Apertura 2025 y Cartaginés se encuentra en el tercer peldaño con 23 unidades, ambos con 14 juegos.

Saprissa es segundo con 29 puntos en 15 encuentros y Liberia se ubica en la cuarta casilla con 23 unidades, también con 15 partidos disputados.

