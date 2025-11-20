Puro Deporte

Andrés Carevic retorna al Morera Soto como rival de Alajuelense

Cartaginés visitará a Liga Deportiva Alajuelense este jueves 20 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
02-02-2025 Estadio Nacional, San José, partido de la jornada 7 del campeonato de primera divisón entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. En la Foto: Andres Carevic Técnico de Cartaginés Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación
Andrés Carevic quiere que Cartaginés clasifique a semifinales cuanto antes. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseApertura 2025CartaginésAndrés Carevic
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.