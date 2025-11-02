Andrés Carevic volvió a hablar del extraño episodio que se hizo viral en Centroamérica

Las imágenes del técnico del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic, vociferando y haciendo ademanes para pedir actitud a sus jugadores durante el medio tiempo del juego ante Motagua de Honduras, por el repechaje de la Copa Centroamericana, sin duda se hicieron virales.

Al concluir el primer tiempo del compromiso, que empataban los brumosos, Carevic ingresó al campo de juego, reunió a sus futbolistas y, de forma enérgica, los encaró y les pidió mayor determinación para afrontar el partido. Aquella acción no pasó desapercibida y menos aún cuando los brumosos trinfaron 1-3 y avanzaron a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Tras la victoria de este domingo 2-1 ante San Carlos, el estratega argentino habló de nuevo sobre aquel momento vivido en el estadio José de la Paz “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, Honduras, y explicó por qué lo considera más que un regaño.

“Yo vivo el fútbol con mucha pasión y siempre exijo, con respeto, pero exijo. Así lo saben los jugadores, que soy exigente en esos aspectos. Así soy yo y siempre, donde he estado, exijo de la misma manera. Siempre con respeto, pero al final de cuentas los jugadores entienden que mi exigencia es para beneficio del equipo”, enfatizó Carevic.

El estratega aclaró que, al conocer bien a sus futbolistas, busca potenciarlos y sacar lo mejor de cada uno; por eso los exige constantemente al máximo.

“Veo la capacidad que tiene cada uno y nosotros queremos exprimirla al máximo. Esa es mi exigencia constante. El día a día es muy importante, porque hay que exigir, y eso se refleja en el partido. Creo que lo venimos haciendo de buena manera: siendo agresivos e intensos. Es el modelo de juego que tratamos de proponer; los jugadores lo saben y de ahí viene la exigencia”, añadió el técnico brumoso.

Cartaginés en zona de clasificación

Sobre el triunfo ante los sancarleños, el entrenador del cuadro de la Vieja Metrópoli agradeció el esfuerzo de sus jugadores, a pesar del cansancio acumulado por el viaje y el partido en Honduras, donde eliminaron al Motagua.

“Es importante haber ganado. Nuevamente felicité a los jugadores por el gran esfuerzo, porque venimos de un partido muy duro en Honduras, con un viaje encima, con jugadores tocados, lesionados y jugando con molestias. Por eso agradezco el esfuerzo del plantel”, comentó Carevic en conferencia de prensa.

Andrés reconoció que el primer tiempo ante los Toros del Norte fue muy complicado, ya que su equipo no se encontró en el campo. Sin embargo, en la segunda mitad mejoraron y lograron revertir el marcador para mantenerse en puestos de clasificación.

“Este es un equipo donde tenemos que tomar decisiones y valorar muchas cosas. A algunos les toca participar y, aunque intentan hacerlo bien, a veces no les salen las cosas; otros compañeros ingresan y logran revertir esas situaciones. Aquí se trabaja en equipo para sacar adelante a la institución, y por eso estoy muy agradecido por el esfuerzo de mis jugadores”, destacó Carevic.