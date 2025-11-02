Cartaginés muestra coraje y orgullo para seguir aspirando a lo más alto y olvidarse de sus fracasos

Bernald Alfaro celebra el gol de la victoria, ante San Calros, junto a sus compañeros Carlos Barahona, Jesús Batiz y Mauro Quiroga.

El Club Sport Cartaginés desea espantar sus fantasmas y olvidarse de las tragedias de quedar fuera de las semifinales en el último partido del torneo. Este domingo dio un golpe de autoridad al derrotar 2-1 a San Carlos en el estadio Rafael Fello Meza.

Los norteños se adelantaron de forma sorpresiva cuando Yosel Piedra aprovechó un entrevero en el área y, al minuto 18, anotó el 0-1, sembrando dudas entre los aficionados brumosos.

Sin embargo, en la segunda parte los blanquiazules salieron decididos a darle la vuelta al marcador. Aunque terminaron sufriendo, consiguieron un triunfo trascendental para mantenerse firmes en la zona de clasificación, a pesar de la presión del Pérez Zeledón y el Herediano.

Cartaginés llegó a 23 puntos, dejando atrás a los generaleños con 20 y al Team con 19.

Después de su clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf, tras eliminar en el repechaje al Motagua de Honduras, los blanquiazules encontraron la fórmula para revertir un marcador que los dejaba contra las cuerdas y bajo la presión de sus perseguidores, que están al acecho.

La victoria, además, les permite superar una mala racha de cuatro partidos sin ganar por el campeonato nacional y enderezar el rumbo luego de haber dejado puntos en casa, como ante Guadalupe (1-1), en el epílogo del compromiso.

El Cartaginés aún debe cuatro partidos al calendario, incluyendo el juego de reposición ante Alajuelense por la fecha 5 del Torneo de Apertura, programado para el próximo 20 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los restantes compromisos de los blanquiazules serán un trascendental duelo ante Pérez Zeledón el 24 de noviembre, nuevamente frente a la Liga el 30, y cerrarán la fase regular de visita en Liberia el 7 de diciembre, por lo que no hay espacio para trastabillar.

Después de dos meses y tras superar una lesión e su rodfilla, el volante Cristopher Núñez, quien es marcado por el norteño Emmanuel Hernández, volvió a ser titular con el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un San Carlos que se apagó

La otra cara de la moneda es el San Carlos de Wálter “Paté” Centeno, que sigue con una campaña irregular, sumido en el sótano del certamen con 12 puntos, uno menos que Guadalupe (13) y dos por debajo del Sporting (14).

A pesar de plantear un buen juego y tomar la ventaja en el marcador, fue incapaz de sostener el resultado, como viene siendo habitual en un plantel que aún no logra adaptarse a la idea del técnico Centeno.

El conjunto norteño fue superior en la primera mitad ante un cuadro blanquiazul que no se encontraba en el terreno de juego. Las imprecisiones y desatenciones en el medio campo fueron bien aprovechadas por el rival, que incluso estuvo cerca de irse al descanso con un marcador más abultado.

No obstante, en el complemento el Cartaginés fue otro equipo. Con el ingreso del argentino Mauro Quiroga, el hondureño Jesús Batiz y Bernald Alfaro, los de la Vieja Metrópoli mostraron otra cara ante unos sancarleños que cedieron la iniciativa.

Los pupilos del técnico Andrés Carevic fueron más incisivos, y Batiz imprimió velocidad por la banda izquierda ante una defensa de San Carlos que se mostró resquebrajada.

El argentino Mauro Quiroga igualó los cartones 1-1 al minuto 69, tras un gran centro de Suhander Zúñiga.

Los brumosos continuaron presionando, y el volante Bernald Alfaro, de forma inteligente, aprovechó la ingenuidad de la zaga sancarleña para ejecutar un tiro rastrero que sorprendió al portero Andrey Lezcano y sentenció el 2-1 al minuto 81.