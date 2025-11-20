Óscar ‘Macho’ Ramírez se sincera sobre descalabro de la Selección de Costa Rica

Óscar Ramírez cree que en el fútbol nacional se debe efectuar un análisis profundo para corregir lo que no se hizo bien.

Óscar “Macho” Ramírez ha vivido todas las caras de la moneda con la Selección de Costa Rica. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense hoy se concentra en su equipo, pero también es una voz autorizada para hablar de la Tricolor, el reciente descalabro y qué sigue.

“Lo que puedo aportar ahí es que como aficionado sí es difícil, es duro, todos tenemos la ilusión y queremos que Costa Rica siempre transcienda”, comentó Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al partido de este jueves entre Alajuelense y Cartaginés.

Esta eliminación lo hizo pensar en lo que ocurría antes de que aquella generación que él integró y que escribió la primera presencia de la Selección de Costa Rica en un Mundial Mayor, en Italia 90.

Óscar Ramírez sabe bien que ante una eliminación a que más sufre siempre es la afición. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Muchas veces ha pasado y creo que somos parte de esa historia, porque antes del 90 siempre era una situación parecida. Tuvimos la dicha en ese periodo de romper eso y después también vivir otros momentos como estos”, citó.

Al pensar en frío, el “Macho” asegura que lo que él ha notado a través del tiempo es lo que pasa con Costa Rica después de golpes duros.

“Lo que ha dicho la historia es que después de algo así vienen cosas mejores, se toca fondo. Y los ticos tenemos eso, cuando tocamos fondo nos ponemos más serios, nos ponemos a trabajar y lo logramos”, mencionó.

Que ocurra esa reacción va a depender de lo que se haga. Según Óscar Ramírez, la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026 es una alerta para todos los que están metidos en el fútbol y las decisiones que tomen los dirigentes.

“De ahí no tengo la protesta para decir qué hacer o qué no hacer, porque no tengo mando y eso le puede tocar a la gente que está ahí en esos puestos y ver qué pasa”, citó.

Sin embago, cree que quienes más sufren son los aficionados, con un golpe enorme y una decepción de este tipo.

“Ahora recae sobre nosotros, que nos toca una misión difícil, que es mantener un poco por lo menos la parte esta de la Copa Centroamericana, que estamos en la final, tratar de ganarla y volver a que suene el nombre de Costa Rica, que es lo que nos obliga ahora en estos momentos, y ver cómo poco a poco vamos saliendo de esto”, apuntó el “Macho”.

Óscar Ramírez sugiere dar énfasis a la formación

Óscar Ramírez considera que se debe hacer un análisis más profundo de muchas cosas, y que en su caso, a nivel de técnico de un club como Alajuelense le corresponde a partir de este jueves volver competir y ver de qué manera ayuda.

Como poniendo más jóvenes y buscando mejorar, o encontrar la manera de cómo hacerlo bien el próximo año en la Copa de Campeones de Concacaf, porque asegura que esa es una responsabilidad muy importante.

Para él, un cambio generacional no puede ser brusco y explicó que lo ve como la educación gradual, desde el kínder, pasando por escuela, colegio, universidad y una especialidad, todo ligado siempre a buenas bases.

“Si lo metemos al fútbol es lo mismo, es el tema de pase, de recepción. Todo eso es fundamental hoy día, principalmente que el fútbol es tan rápido. Entonces, básicamente sería una educación o una formación básica relacionada al fútbol con las mejores gentes.

”Que desgraciadamente siempre es una profesión que no es bien paga y entonces o no se forman a la gente, entonces yo creo que por ahí arrancaría el tema formativo”, manifestó.

Incluso, dijo que en Alajuelense se ha intentado y que todavía hay deficiencias, porque no es perfecto.

“Y aún así estamos llevando muchachos poco a poco, que también hay que meterlos. Hay muchachos que tienen una madurez más rápida emocionalmente, hay otros que es más lenta y necesitan ese espacio, llega más tarde por decirlo así, entonces hay muchas cosas que hablar”, insistió.

Óscar Ramírez es fiel creyente de que todo parte de esa base de formación, con buenos fundamentos técnicos principalmente, el ataque y la parte física, que la ve como la carrocería para poder tener una carrera larga.

“Todos somos diferentes, todos somos diferentes. Hay ejemplos de muchachos que han llegado a los 15 años en ligas muy superiores a la nuestra y otros que han llegado a los 23, entonces tiene que ver mucho el entorno. Todos somos diferentes”, recalcó.

¿Se menosprecia al técnico nacional?

Luis Marín ha dicho en reiteradas ocasiones que tanto a nivel de clubes como de selecciones, se le aguanta más al técnico extranjero que al nacional; pero en el caso de Óscar Ramírez, él no cree que al entrenador costarricense se le menosprecie.

“Casi siempre se evalúa por resultados. El técnico extranjero llega y logra cosas, pues, todos van a hablar bien. He conocido técnicos muy buenos en cuanto a lo que es cancha y todo, pero que no han tenido la suerte de trascender. Entonces es difícil, creo que va más bien por eso”, concluyó el “Macho”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.