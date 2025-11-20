Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez se sincera sobre descalabro de la Selección de Costa Rica

Óscar Ramírez sabe por experiencia propia qué pasa en el país cuando la Selección de Costa Rica toca fondo

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez atendió a los medios de comunicación en la víspera del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez cree que en el fútbol nacional se debe efectuar un análisis profundo para corregir lo que no se hizo bien. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezSelección de Costa RicaMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.